Комиссия ООН не будет расследовать обстоятельства авиудара в Дейр-эз-Зоре

ЖЕНЕВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии не будет заниматься выяснением обстоятельств нанесенного 17 сентября коалицией во главе с США авиаудара в районе сирийского города Дейр-эз-Зор. Об этом заявил председатель комиссии, бразильский юрист Паулу Сержиу Пинейру на брифинге в Женеве, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Он дал отрицательный ответ на вопрос о том, предполагается ли провести расследование в связи с этим авиаударом, который унес жизни более 60 человек и поставил под угрозу режим прекращения боевых действий в Сирии, который обеспечивается женевским соглашением между РФ и США от 9 сентября. "Полагаю, что оба партнера - Российская Федерация и Соединенные Штаты - обязаны будут иметь дело с этим инцидентом", - сказал Пинейру. При этом он добавил: "Думаю, что оба партнера очень заинтересованы в том, чтобы это соглашение укреплялось, и мы надеемся, что так оно и будет".

Глава комиссии подчеркнул, что договоренности между РФ и США стали "лучом надежды" для поддержания режима прекращения боевых действий в Сирии. "Это соглашение, несмотря на трудности, уже привело к существенному снижению насилия и резкому уменьшению числа убитых и раненых среди гражданского населения", - подчеркнул Пинейру. Комиссия ООН, очередной доклад которой был представлен 19 сентября в Женеве на сессии Совета ООН по правам человека, призвала все стороны конфликта соблюдать режим прекращения боевых действий.

17 сентября самолеты американской коалиции нанесли удар по сирийским войскам в районе города Дейр-эз-Зор, в результате которого погибли более 60 человек. Совет Безопасности ООН по запросу России провел в субботу экстренную встречу в связи с этим ударом. Как заявил постпред РФ Виталий Чуркин, своими действиями Вашингтон нарушил режим прекращения огня, действующий в Сирии с февраля, а также обязательства, данные Дамаску, когда американцы начали военную кампанию в арабской стране.

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