Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 64.92
€ 72.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Комиссия ООН не будет расследовать обстоятельства авиудара в Дейр-эз-Зоре

Международная панорама
19 сентября, 16:49 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков
17 сентября самолеты американской коалиции нанесли удар по сирийским войскам в районе города Дейр-эз-Зор, в результате которого погибли более 60 человек
Материал из 1 страницы

ЖЕНЕВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии не будет заниматься выяснением обстоятельств нанесенного 17 сентября коалицией во главе с США авиаудара в районе сирийского города Дейр-эз-Зор. Об этом заявил председатель комиссии, бразильский юрист Паулу Сержиу Пинейру на брифинге в Женеве, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Смотрите также
Лондон подтвердил свое участие в авиаударе международной коалиции по сирийским войскам

Он дал отрицательный ответ на вопрос о том, предполагается ли провести расследование в связи с этим авиаударом, который унес жизни более 60 человек и поставил под угрозу режим прекращения боевых действий в Сирии, который обеспечивается женевским соглашением между РФ и США от 9 сентября. "Полагаю, что оба партнера - Российская Федерация и Соединенные Штаты - обязаны будут иметь дело с этим инцидентом", - сказал Пинейру. При этом он добавил: "Думаю, что оба партнера очень заинтересованы в том, чтобы это соглашение укреплялось, и мы надеемся, что так оно и будет".

Смотрите также
Истребитель F-16 ВВС Дании
Дания заявила об участии в авиаударе по сирийским войскам в районе Дейр-эз-Зора

Глава комиссии подчеркнул, что договоренности между РФ и США стали "лучом надежды" для поддержания режима прекращения боевых действий в Сирии. "Это соглашение, несмотря на трудности, уже привело к существенному снижению насилия и резкому уменьшению числа убитых и раненых среди гражданского населения", - подчеркнул Пинейру. Комиссия ООН, очередной доклад которой был представлен 19 сентября в Женеве на сессии Совета ООН по правам человека, призвала все стороны конфликта соблюдать режим прекращения боевых действий.

17 сентября самолеты американской коалиции нанесли удар по сирийским войскам в районе города Дейр-эз-Зор, в результате которого погибли более 60 человек. Совет Безопасности ООН по запросу России провел в субботу экстренную встречу в связи с этим ударом. Как заявил постпред РФ Виталий Чуркин, своими действиями Вашингтон нарушил режим прекращения огня, действующий в Сирии с февраля, а также обязательства, данные Дамаску, когда американцы начали военную кампанию в арабской стране.

СПЕЦПРОЕКТ
Сирийская рапсодия
Жизнь между миром и войной - в работах фотокорреспондентов ТАСС

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис в Сирии
В других СМИ
Реклама
Фото
13
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
11
15 полицейских пострадали в ходе манифестации во Франции
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В сквере в центре Москвы обнаружено тело убитой девушки
2
Движение на Сокольнической линии московского метро восстановлено
3
Опубликованы фото и видео испытаний пушки новейшего истребителя Т-50
4
Предприниматель в подмосковном Жуковском убит при выходе из дома
5
Завершено расследование дела по факту создания секты "бога Кузи"
6
Александр Кокорин: не ожидал такого резонанса от вечеринки в Монако
7
Лондон подтвердил свое участие в авиаударе международной коалиции по сирийским войскам
Темы дня
Реклама