Подозреваемый во взрыве в Нью-Йорке заснул у ресторана и был схвачен полицией

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Выходец из Афганистана 28-летний Ахмад Хан Рахами, подозреваемый в причастности к организации взрыва в минувшую субботу в нью-йорском районе Манхэттен, был схвачен по наводке владельца ресторана Merdie's Tavern в штате Нью-Джерси. Об этом сообщила телекомпания CNN.

По ее сведениям, владелец Merdie's Tavern Хериндер Бейнс заметил Рахами спящим на пороге заведения. Хозяин ресторана ранее видел репортажи по телевидению о взрыве на Манхэттене и приметы подозреваемого. Поэтому Бейнс, узнав подозреваемого, немедленно поставил в известность полицию.

По данным ФБР, Рахами действовал в одиночку. "Нет указаний на то, что действовала подпольная ячейка", - отметил ранее сегодня на пресс-конференции помощник руководителя отделения ФБР в Нью-Йорке Уильям Суини. Он обещал "внимательно изучить окружение Рахими". "Ранее Рахими не привлекал внимания правоохранительных органов", - признал он.

В результате взрыва, произошедшего вечером в субботу на западной 23-й улице на Манхэттене, пострадали 29 человек. Кроме того, вскоре после взрыва в четырех кварталах от места происшествия была сделана подозрительная находка - скороварка, из которой торчали провода, подсоединенные к сотовому телефону. Находка была вывезена на специальный взрывотехнический полигон в Бруклине.

Ранее на железнодорожной станции Элизабет в штате Нью- Джерси были найдены пять взрывных устройств. Одно из них сработало в тот момент, когда полицейский робот-сапер пытался их обезвредить.