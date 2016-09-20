Боевики "Джебхат ан-Нусра" наступают на севере Алеппо

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ХМЕЙМИМ, /Сирия/, 20 сентября. /ТАСС/. Боевики запрещенной в России организации "Джебхат ан-Нусра" перешли из района Мухаим-Хандрат на севере Алеппо в наступление в направлении квартала Шейх-Максуд. Об этом сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
"20 сентября около 5 часов утра после артиллерийского обстрела боевики "Джебхат ан-Нусра" перешли из района Мухаим-Хандрат на севере Алеппо в наступление в направлении квартала Шейх-Максуд", - отметили российские военные. - В результате ожесточенных боев боевикам удалось вытеснить правительственные войска и отряды народного ополчения с южных окраин квартала Аль-Шкейф, взяв под временный контроль участок дороги "Кастелло" протяженностью около одного километра".
Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии.
Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.
ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).