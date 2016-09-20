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Боевики "Джебхат ан-Нусра" наступают на севере Алеппо

Международная панорама
20 сентября, 5:47 UTC+3 ХМЕЙМИМ /Сирия/ 20, сентября. /ТАСС
По даннымм Центра по примирению, боевики перешли из района Мухаим-Хандрат на севере Алеппо в наступление в направлении квартала Шейх-Максуд
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ХМЕЙМИМ, /Сирия/, 20 сентября. /ТАСС/. Боевики запрещенной в России организации "Джебхат ан-Нусра" перешли из района Мухаим-Хандрат на севере Алеппо в наступление в направлении квартала Шейх-Максуд. Об этом сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"20 сентября около 5 часов утра после артиллерийского обстрела боевики "Джебхат ан-Нусра" перешли из района Мухаим-Хандрат на севере Алеппо в наступление в направлении квартала Шейх-Максуд", - отметили российские военные. - В результате ожесточенных боев боевикам удалось вытеснить правительственные войска и отряды народного ополчения с южных окраин квартала Аль-Шкейф, взяв под временный контроль участок дороги "Кастелло" протяженностью около одного километра".

О ГРУППИРОВКАХ "ДЖЕБХАТ АН-НУСРА" И "ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО"
Радикальная исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанная с террористической сетью "Аль-Каида", была создана в 2011 г. на территории Сирии. Своими основными целями "Джебхат ан-Нусра" назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. 29 декабря Верховный суд признал "Джебхат ан-Нусра" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ.

Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье

"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии.

Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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