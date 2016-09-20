Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 64.92
€ 72.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦИК Узбекистана принял документы по кандидатам на пост президента еще от двух партий

Международная панорама
20 сентября, 9:29 UTC+3 ТАШКЕНТ ТАШКЕНТ 20, сентября. /ТАСС
Заявления подали представители Народно-демократической и Социал-демократической партий
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Anvar Ilyasov

ТАШКЕНТ, 20 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Узбекистана приняла документы еще двух партий, которые планируют выставить кандидатов на президентских выборах 4 декабря. Об этом сообщил Республиканский пресс-центр по освещению выборов.

"Представители Народно-демократической партии Узбекистана представили в Центральную избирательную комиссию заявление об участии в выборах, подписанное руководителем партии", - говорится в сообщении ЦИК. "В тот же день представители Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат" обратились в Центральную избирательную комиссию с целью участия в выборах президента Республики Узбекистан и представили соответствующие документы", - сообщили в Центризбиркоме.

Кандидаты от всех партий

Таким образом, все четыре официально зарегистрированные политические партии Узбекистана представили своих претендентов на пост главы государства. Руководящие органы партий на прошлой неделе определились со своими кандидатами в президенты. Теперь их должны утвердить на съездах. Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") выдвигает Наримона Умарова, Народно-демократическая партия Узбекистана - Хотамжона Кетмонова.

Смотрите также
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко рассчитывает, что выборы президента Узбекистана пройдут без потрясений

В понедельник две другие партии также представили документы в ЦИК. Пленум центрального совета "Миллий тикланиш" 16 сентября предложил кандидатуру руководителя фракции партии в парламенте Сарвара Отамуратова на пост президента. На 15 октября назначен V съезд партии, который должен утвердить его кандидатуру.

Пленум политического совета Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии Узбекистана - 16 сентября проголосовал за выдвижение кандидатуры премьер-министра, исполняющего сейчас обязанности президента, Шавката Мирзиёева на пост главы республики. Съезд назначен на 14 октября.

Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова

Избирательная кампания

Правом выдвижения кандидата в президенты, в соответствии с законодательством республики, обладают только политические партии. "Центральная избирательная комиссия в пятидневный срок примет окончательное решение о допущении политических партий к участию в выборах", - сказал сегодня заместитель председателя ЦИК Камилджан Адилов.

Избирательная кампания началась в республике 9 сентября, с 30 сентября по 20 октября пройдет регистрация кандидатов в ЦИК. Президент Узбекистана избирается сроком на пять лет. Внеочередные выборы главы государства проводятся в связи с кончиной 2 сентября первого президента республики Ислама Каримова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Умер Ислам Каримов
Страны
Узбекистан
В других СМИ
Реклама
Фото
13
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
11
15 полицейских пострадали в ходе манифестации во Франции
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США намерены пересмотреть перспективы сотрудничества с РФ по Сирии
2
Конвой в Сирии подвергся авиаудару, а не артобстрелу, утверждают в США
3
В Новой Москве мотоциклист сбил насмерть пенсионера и сам погиб в ДТП
4
Руководитель украинской организации "Оплот" Жилин застрелен в Подмосковье
5
Жители Забайкалья пытались продать ЦРУ выдуманные военные тайны
6
Сборная России обыграла команду Северной Америки в матче Кубка мира
7
Армейская авиация поднята по тревоге в Санкт-Петербурге
Темы дня
Реклама