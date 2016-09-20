ЦИК Узбекистана принял документы по кандидатам на пост президента еще от двух партий

ТАШКЕНТ, 20 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Узбекистана приняла документы еще двух партий, которые планируют выставить кандидатов на президентских выборах 4 декабря. Об этом сообщил Республиканский пресс-центр по освещению выборов.

"Представители Народно-демократической партии Узбекистана представили в Центральную избирательную комиссию заявление об участии в выборах, подписанное руководителем партии", - говорится в сообщении ЦИК. "В тот же день представители Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат" обратились в Центральную избирательную комиссию с целью участия в выборах президента Республики Узбекистан и представили соответствующие документы", - сообщили в Центризбиркоме.

Кандидаты от всех партий

Таким образом, все четыре официально зарегистрированные политические партии Узбекистана представили своих претендентов на пост главы государства. Руководящие органы партий на прошлой неделе определились со своими кандидатами в президенты. Теперь их должны утвердить на съездах. Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") выдвигает Наримона Умарова, Народно-демократическая партия Узбекистана - Хотамжона Кетмонова.

В понедельник две другие партии также представили документы в ЦИК. Пленум центрального совета "Миллий тикланиш" 16 сентября предложил кандидатуру руководителя фракции партии в парламенте Сарвара Отамуратова на пост президента. На 15 октября назначен V съезд партии, который должен утвердить его кандидатуру.

Пленум политического совета Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии Узбекистана - 16 сентября проголосовал за выдвижение кандидатуры премьер-министра, исполняющего сейчас обязанности президента, Шавката Мирзиёева на пост главы республики. Съезд назначен на 14 октября.

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Избирательная кампания

Правом выдвижения кандидата в президенты, в соответствии с законодательством республики, обладают только политические партии. "Центральная избирательная комиссия в пятидневный срок примет окончательное решение о допущении политических партий к участию в выборах", - сказал сегодня заместитель председателя ЦИК Камилджан Адилов.

Избирательная кампания началась в республике 9 сентября, с 30 сентября по 20 октября пройдет регистрация кандидатов в ЦИК. Президент Узбекистана избирается сроком на пять лет. Внеочередные выборы главы государства проводятся в связи с кончиной 2 сентября первого президента республики Ислама Каримова.