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Матвиенко рассчитывает, что выборы президента Узбекистана пройдут без потрясений

Политика
15 сентября, 2:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
Председатель Совета Федерации также выразила надежду, что новое руководство страны продолжит тот курс, который проводился Исламом Каримовым
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Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что выборы нового президента Узбекистана пройдут без потрясений, а новый глава государства продолжит курс, проводившийся Исламом Каримовым.

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"В республике сформировались работоспособные государственные институты. Это позволяет надеяться, что выборы нового главы Узбекистана, других органов государственной власти пройдут без потрясений, в демократическом ключе", - заявила сенатор в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг на сайте издания. Она также выразила надежду, что "новое руководство Узбекистана продолжит тот курс, который все эти годы проводился президентом Исламом Каримовым".

По мнению Матвиенко, уход из жизни первого президента Узбекистана - "это огромная потеря и для Узбекистана, и для России". "Все эти годы наши страны выстраивали отношения стратегического партнерства", - подчеркнула она, отметив, что "это заслуга, прежде всего, лидеров обоих государств, Владимира Путина и Ислама Каримова". По словам парламентария, у народов России и Узбекистана общая история и их очень многое связывает. "Дальнейшее позитивное развитие российско-узбекских отношений отвечает интересам обоих государств", - сказала она.

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Говоря о межпарламентском сотрудничестве двух стран, Матвиенко напомнила, что в этом году отмечается 10-летие подписания соглашения между Советом Федерации и Сенатом парламента Узбекистана. По ее словам, соглашение "реализуется, но далеко не весь его потенциал задействован". "Вот почему мы выступаем за придание дополнительного импульса сотрудничеству верхних палат России и Узбекистана", - добавила спикер верхней палаты парламента РФ, выразив надежду на визит в Россию новая верхней палаты парламента Узбекистана после смены власти в этой стране.

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов скончался 2 сентября в Ташкенте на 79-м году жизни. Его похороны прошли 3 сентября в Самарканде. Временно исполняющим обязанности президента страны назначен Шавкат Мирзиёев. Выборы президента Узбекистана состоятся 4 декабря.

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