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Украинская оппозиция требует отчета о расследовании поджога телеканала "Интер"

Международная панорама
20 сентября, 10:24 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, сентября. /ТАСС
К нападению на "Интер" причастны бойцы добровольческих батальонов, приближенных к руководителю МВД Украины, считает депутат фракции "Оппозиционный блок" Михаил Папиев
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КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. "Оппозиционный блок" потребовал от МВД Украины отчитаться по расследованию поджога телеканала "Интер", который произошел две недели назад. Об этом заявил во вторник депутат фракции блока Михаил Папиев.

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"Оппозиционный блок требует отчета правоохранительных органов Украины о ходе расследования поджога телеканала "Интер", - сказал Папиев.

"Силовики обязаны проинформировать общество о том, что они делают для раскрытия столь резонансного дела. Несмотря на заверения власти о том, что будет проведено полное расследование, никаких результатов, даже предварительных, пока нет", - подчеркнул он.

При этом Папиев отметил, что "Оппозиционный блок" провел собственное следование обстоятельств поджога телеканала и назвал "фамилии тех, кто руководил радикалами совершивших этот террористический акт". "Несмотря на то, что мы сделали работу за правоохранительные органы, предоставив все факты, они до сих пор не могут найти преступников", - отметил депутат.

По его мнению, к нападению на "Интер" причастны бойцы добровольческих батальонов, приближенных к руководителю МВД Украины. В этой связи "Оппозиционный блок" требует расследовать это дело Службой безопасностью Украины и Генеральной прокуратурой. Папиев отметил также, что если власть попытается замять дело с поджогом, то это будет свидетельствовать о том, что все руководство страны заинтересованно в уничтожении "Интера", а это значит, что в стране нет свободы слова.

Версии следствия МВД и "Интера"

Глава МВД Украины Арсен Аваков не исключил, что сотрудники телеканала сами устроили поджог. "Интер" по требованию полиции не предоставил записи с камер, а когда они были впоследствии изъяты, то оказались залитыми водой. По словам Авакова, такие факты вызывают смущение.

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За несколько дней до событий вокруг телеканала глава МВД призвал СБУ выслать из страны заместителя директора по развитию компании "Национальные информационные системы", которая отвечает за производство новостных программ на "Интере", гражданина РФ Игоря Шувалова. Таким образом, Аваков выразил возмущение антиукраинской позицией "Интера".

Свое расследование провел телеканал "Интер" и пришел к выводу, что организатором поджога был советник главы МВД Украины Илья Кива. При этом непосредственными исполнителями были названы два криминальных авторитета - Алексей Копишинский и Вадим Мизер.

4 сентября у одного из зданий "Интера" в Киеве около 20 неизвестных в камуфляже установили палатки и скандировали лозунги, суть которых сводилась к обвинениям сотрудников телеканала в пророссийских взглядах. Митингующие начали жечь шины у центрального входа в здание. В то же время им удалось прорваться в студию и устроить поджог.

Полиция задержала восемь подозреваемых в поджоге, но затем их отпустила, выписав административные протоколы.

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