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Во взрыве в Нью-Йорке пострадал подданный Великобритании и 30 американцев

Международная панорама
21 сентября, 3:21 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Пострадавшие получили порезы, ушибы и ранения от осколков "стекла и шрапнели"
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НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Детонация самодельного взрывного устройства в минувшую субботу в нью-йоркском районе Манхэттен привела к ранениям 31 человека, а не 29, как сообщалось ранее. Среди них - один подданный Великобритании. Об этом сообщила во вторник в официальном заявлении прокуратура Южного округа штата Нью- Йорк.

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"31 человек, включая одного гражданина иностранного государства (Соединенного Королевства), получили ранения в результате взрыва бомбы на 23-й улице (Манхэттена)", - уточнила прокуратура в распространенном обвинительном заключении. Согласно документу, люди получили порезы, ушибы и ранения от осколков "стекла и шрапнели".

Прокуратура выдвинула во вторник дополнительные обвинения в отношении 28-летнего Ахмада Хана Рахами по четырем пунктам, в том числе изготовлении и применении оружия массового поражения, а также в нанесении ущерба собственности.

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Рахами был объявлен в розыск по подозрению в причастности к взрыву в центральном районе Нью-Йорка. Согласно заявлению ФБР, он родился в Афганистане 23 января 1988 года и, по данным телекомпании CNN, в последние годы неоднократно посещал эту страну. Афганец не внушал опасений американским властям и не числился у них "на заметке".

Рахами проживал в американском городе Элизабет (штат Нью-Джерси). В понедельник прокуратура округа Юнион (штат Нью-Джерси) предъявила афганцу обвинения по семи пунктам. Пять из них касаются "попытки покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов", остальные два - "незаконного владения огнестрельным оружием". Прокуратура подтвердила, что обвинения ограничиваются обстоятельствами задержания афганца, которое было проведено в городе Линден (штат Нью-Джерси) и сопровождалось ранением двух сотрудников полиции. Сам подозреваемый был ранен в правое плечо.

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