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СМИ: подозреваемому во взрыве в Нью-Йорке предъявлены более серьезные обвинения

Международная панорама
21 сентября, 2:56 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Ахмаду Хану Рахами инкриминировали обвинения по четырем пунктам, в том числе в изготовлении и применении оружия массового поражения, а также в нанесении ущерба собственности
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Ахмад Хан Рахами

Ахмад Хан Рахами

© EPA/NEW JERSEY STATE POLICE

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Дополнительные обвинения, в том числе в применении оружия массового поражения, выдвинуты во вторник в отношении подозреваемого в причастности к взрыву в минувшую субботу в нью-йоркском районе Манхэттен. Об этом сообщила телекомпания CNN.

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Она ссылается на прокуратуру Южного округа штата Нью-Йорк во главе с федеральным прокурором Приитом Пхарарой. 28-летнему Ахмаду Хану Рахами инкриминировали обвинения по четырем пунктам, в том числе в изготовлении и применении оружия массового поражения, а также в нанесении ущерба собственности.

Рахами был объявлен в розыск по подозрению в причастности к взрыву в центральном районе Нью-Йорка. Мужчина, согласно заявлению ФБР, родился в Афганистане 23 января 1988 года и, по данным телекомпании CNN, в последние годы неоднократно посещал эту страну. Афганец не внушал опасений американским властям и не был у них на заметке.

Подозреваемый проживал в американском городе Элизабет (штат Нью-Джерси). В понедельник прокуратура округа Юнион (штат Нью-Джерси) предъявила афганцу обвинения по семи пунктам. Пять из них касаются "попытки покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов", остальные два - "незаконного владения огнестрельным оружием". Прокуратура подтвердила, что обвинения ограничиваются обстоятельствами задержания афганца, которое было проведено в городе Линден (штат Нью-Джерси) и сопровождалось ранением двух сотрудников полиции, сам подозреваемый был ранен в правое плечо.

Освобождение Рахами под залог до начала судебного разбирательства по его делу обойдется в $5,2 млн.

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