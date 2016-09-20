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СМИ: подозреваемый в организации взрыва на Манхэттене не дает показаний

Международная панорама
20 сентября, 19:59 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
Представители прокуратуры сообщают, что предъявят обвинения Ахмаду Хан Рахами, вероятно, на будущей неделе
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Ахмад Хан Рахами

Ахмад Хан Рахами

© EPA/NEW JERSEY STATE POLICE

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Подозреваемый в организации взрыва бомбы на Манхэттене 28-летний выходец из Афганистана Ахмад Хан Рахами не идет на сотрудничество со следствием. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на осведомленные источники.

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Согласно имеющимся данным, при задержании в понедельник в Линдене (штат Нью-Джерси) Ахмед Хан Рахами был ранен и сейчас находится в госпитале. Представители прокуратуры сообщают, что предъявят ему обвинения, вероятно, на будущей неделе".

Как сообщила во вторник газета The New York Times, при задержании у Рахами был изъят блокнот с записями экстремистского содержания. В частности, по словам одного из представителей полиции, там была строчка об "убийстве неверных". В этой связи особый интерес у следствия вызвала информация о неоднократных поездках Рахами в Пакистан, где он провел около года и мог попасть под влияние экстремистов.

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

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О склонности Рахами к насилию было известно с 2014 года, в частности, со слов отца, сообщила The New York Times. В 2014 году его отец сообщил полиции штата Нью-Джерси, что его сын - террорист. Это заявление было сделано после того, как Рахами арестовали после семейного конфликта, в ходе которого он ранил ножом своего брата.

Информация об этом, по данным газеты, была передана в Объединенную спецгруппу по борьбе с терроризмом, которой руководит представитель ФБР. Сотрудники правоохранительных органов провели тогда допрос отца подозреваемого, однако тот отказался от сделанного ранее заявления. Сегодня на вопросы журналистов отец Рахими заявил, что "информировал ФБР еще два года назад". На вопрос о том, считает ли он сына террористом, последовал ответ: "Нет, и ФБР об этом знает".

При взрыве бомбы на Манхэттене в минувшую субботу пострадали 29 человек.

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