СМИ: жена подозреваемого во взрыве в Нью-Йорке найдена в Саудовской Аравии

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Жена подозреваемого в причастности к взрыву в минувшую субботу в нью-йоркском районе Манхэттен находится в настоящий момент в Саудовской Аравии и дает показания американским компетентным органам. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN.

По ее сведениям, Асиа Биби Рахами, вышедшая замуж за Ахмада Хана Рахами в июле 2011 года в Пакистане, вылетела из США в Саудовскую Аравию до взрыва в Нью-Йорке и собиралась вернуться на этой неделе. Компетентные органы Соединенных Штатов пока ни в чем не подозревают супругу Рахами, уточнила телекомпания.

Она также узнала, что в 2012 году выходец из Афганистана оформил запрос на разрешение воссоединиться со своей женой в США. Его просьба была удовлетворена, однако в 2014 году у женщины возникли проблемы визового порядка, которые взялся урегулировать член Палаты общин Конгресса от штата Нью-Джерси Альбио Сирес. С его помощью Асии Биби выдали паспорт гражданки Пакистана взамен истекшего для того, чтобы американское консульство могло предоставить ей визу иммигранта.

Рахами был объявлен в розыск по подозрению в причастности к взрыву в центральном районе Нью-Йорка. Согласно заявлению ФБР, он родился в Афганистане 23 января 1988 года и, по данным телекомпании CNN, в последние годы неоднократно посещал эту страну. Афганец не внушал опасений американским властям и не числился у них "на заметке".

Рахами проживал в американском городе Элизабет (штат Нью-Джерси). Афганцу предъявлены обвинения в "попытке покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов" и "незаконном владении огнестрельным оружием". Обвинения ограничиваются обстоятельствами задержания афганца, которое было проведено в городе Линден (штат Нью-Джерси) и сопровождалось ранением двух сотрудников полиции. Сам подозреваемый был ранен в правое плечо.

Освобождение Рахами под залог до начала судебного разбирательства по его делу обойдется в $5,2 млн.