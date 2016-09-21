МИД КНДР: Пхеньян никогда не согласится на одностороннее разоружение

ПХЕНЬЯН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Соединенные Штаты напрасно добиваются одностороннего разоружения Пхеньяна. Об этом говорится в заявлении представителя Министерства иностранных дел КНДР, опубликованном в среду в газете "Нодон синмун". Дипломат отреагировал на рассуждения госсекретаря США Джона Керри о возможности диалога с Пхеньяном, если тот откажется от ядерной программы.

В МИД КНДР считают, что Вашингтон "упорно добивается одностороннего разоружения КНДР, обещая Пхеньяну награду за отказ от ракетно-ядерных испытаний". В случае реализации этого плана, который дипломат назвал "несбыточной мечтой", США рассчитывают поставить под свой контроль весь Корейский полуостров.

На его взгляд, Вашингтон всякий раз называет "провокацией" принимаемые КНДР меры в области укрепления обороноспособности, чтобы "оправдать враждебный курс в отношении народной республики". Представитель внешнеполитического ведомства предупредил, что КНДР "будет по-прежнему наращивать ядерный потенциал сдерживания и предпринимать мощные контрмеры для эффективного противодействия продолжающимся более полувека американским угрозам и шантажу".

На встрече с главой МИД Японии Фумио Кисидой и министром иностранных дел Южной Кореи Юн Бён Се, которая прошла недавно в Нью-Йорке, Керри заявил о готовности США обсудить с КНДР вопросы ненападения и мирного урегулирования на Корейском полуострове, если Пхеньян согласится на дискуссию о денуклеаризации. При этом он подчеркнул, что США и их союзники продолжат курс, направленный против политики КНДР.