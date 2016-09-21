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Первый с 2014 года танкер с нефтью вышел из ливийского порта Рас-Лануф

Международная панорама
21 сентября, 12:04 UTC+3 АБУ-ДАБИ АБУ-ДАБИ 21, сентября. /ТАСС
Танкер с 776 тысячами баррелей сырой нефти направляется в Италию
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АБУ-ДАБИ, 21 сентября. /ТАСС/. Первый за последние несколько лет танкер с нефтью вышел из одного из крупнейших портов Ливии - Рас-Лануф. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".

По его информации, "танкер с экспортной ливийской нефтью в среду утром отошел от причала Рас-Лануф". Это первое нефтеналивное судно, отправившееся из Рас-Лануфа после взятия под контроль "нефтяного полумесяца" - региона на средиземноморском побережье Ливии - армейскими отрядами под командованием генерала Халифы Хафтара.

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Более того, как отметили в администрации порта, это первый танкер, вышедший из Рас-Лануф с октября 2014 года, когда в районе "нефтяного полумесяца" начались междоусобные столкновения между различными вооруженными формированиями, пытавшихся овладеть нефтяными платформами. Отмечается также, что танкер с грузом сырой нефти направляется в Италию. Он доставит на Апеннинский полуостров 776 тысяч баррелей сырой нефти.

Чуть более недели назад подчиняющиеся Палате представителей (избранный парламент на востоке Ливии) армейские подразделения под командованием Халифы Хафтара взяли под контроль все основные экспортные порты "нефтяного полумесяца" (побережье залива Сирт) - Рас-Лануф, Эс-Сидр, Брега и Зувейтина. Армейское командование объявило о передаче терминалов под управление Национальной нефтяной корпорации страны (ННК - National Oil Corporation), которая пообещала незамедлительно приступить к экспорту нефти.

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