Президент Филиппин в грубой форме посоветовал Евросоюзу не вмешиваться в дела его страны

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ХАНОЙ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Президент Филиппин Родриго Дутерте в грубой форме посоветовал Евросоюзу не вмешиваться во внутренние дела его страны. Об этом глава манильской администрации заявил, комментируя призывы ЕС отказаться от жестких мер в объявленной им кампании по искоренению на Филиппинах наркоторговли.
"Я прочитал обвинения ЕС. И говорю им - идите куда подальше (использовал нецензурную лексику - прим. ТАСС)", - сказал Дутерте на смеси тагальского и английского. "Они еще имеют наглость осуждать меня, несмотря на то, что некоторые их страны-участницы - такие, как Франция и Великобритания, творили на Ближнем Востоке?", - возмутился президент.
Причиной острой критики, которая звучит со стороны международного сообщества в адрес вступившего на должность 30 июня руководителя манильской администрации, является развернутая им на Филиппинах антинаркотическая кампания. В ходе нее за последние месяцы уже были убиты свыше 3,5 тысячи человек, причастных, по утверждениям властей, к наркобизнесу.
Филиппинский лидер неоднократно заявлял, что "ему ничуть не жаль убитых преступников, поскольку он хочет, чтобы народ его страны чувствовал себя свободно и в безопасности". Глава государства также резко выступает против вмешательства в этот вопрос других стран. В ответ на критику президента США Барака Обамы, посчитавшего филиппинскую антинаркотическую кампанию чересчур жестокой и нарушающей базовые права человека, Дутерте назвал его "сыном проститутки".
Помимо этого, он обозвал "дураком" генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, также выразившего тревогу по поводу нарушения прав человека на Филиппинах.