Белый дом: поселенческая деятельность Израиля разрушительно влияет на мирный процесс

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. США испытывают "глубокую обеспокоенность" по поводу продолжающегося возведения Израилем поселений на оккупированных палестинских территориях и считают, что она имеет "разрушительное воздействие" на перспективы ближневосточного урегулирования. Об этом в среду сообщил на специальном брифинге для журналистов представитель американской администрации, комментируя переговоры президента США Барака Обамы и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на полях 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По словам этого представителя исполнительной власти США, Обама прямо изложил Нетаньяху упомянутую позицию Вашингтона. Глава израильского правительства в ответ выразил несогласие, признал ведущий брифинга. Как в связи с этим заявил другой представитель администрации США, также принимавший участие в брифинге, Обама и Нетаньяху "никогда не ретушировали свои разногласия". Кроме того, ведущие брифинга подтвердили, что Обама и Нетаньяху обсудили "недавний всплеск насилия" между палестинцами и израильтянами, а также "вызовы", которые это развитие событий представляет для попыток преодолеть конфликт в регионе.

Сам президент США на встрече с премьером Израиля сказал: "У нас есть определенная обеспокоенность, относящаяся к поселенческой деятельности". "И наша надежда заключается в том, что мы сможем продолжать быть эффективным партнером Израиля в поисках пути к миру", - отметил Обама. Как он подчеркнул, США стремятся "сохранить живой возможность" сосуществования Израиля в мире и безопасности "со своими соседями".

Нетаньяху в этой связи выразил мнение, что "самой крупной" помехой миру является "беспрестанный фанатизм" отдельных кругов палестинской общественности. Тем не менее, "я и народ Израиля никогда" не откажемся от стремления к урегулированию конфликта с палестинцами, добавил премьер.