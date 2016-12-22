Асад: освобождение Алеппо стало победой для всех, кто борется с террористами

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БЕЙРУТ, 22 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Освобождение Алеппо стало "победой не только для Сирии, но и для всех тех, кто вносит эффективный вклад в борьбу с террористами, в первую очередь, России и Ирана".
Об этом заявил президент САР Башар Асад. Как сообщило агентство SANA, он встретился в Дамаске с заместителем министра иностранных дел Ирана Хосейном Джабери Ансари.
По информации SANA, Асад обсудил с иранским посланником "дипломатические усилия, которые предпринимаются для прекращения навязанной сирийскому народу войны с бандами террористов, в частности итоги прошедшей во вторник трехсторонней российско-иранско-турецкой встречи в Москве".
"Стороны отметили важность достигнутого в Алеппо фундаментального успеха для ликвидации остающихся очагов терроризма на сирийской земле и создания подходящих условий для поиска решения, которое положит конец конфликту", - указывается в сообщении правительственного агентства.
Как подчеркнул Асад, "в Алеппо потерпели провал планы всех государств, враждебных сирийского народу, которые использовали террор для достижения своих целей".