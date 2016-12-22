Студенты из США нашли доказательства невиновности казненной за шпионаж Этель Розенберг

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Группа американских студентов, изучающих юриспруденцию, обнаружили новые доказательства, свидетельствующие, что Этель Розенберг, казненная в 1953 году вместе с мужем Юлиусом по обвинению в передаче атомных секретов США Советскому Союзу, была невиновна. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Согласно его данным, студенты университета Сетон- Холл в Нью-Джерси провели расследование и опубликовали по его итогам доклад, в котором делается вывод, что у правительства США не было реальных доказательств вины Этель Розенберг.

"Изначально мы не планировали заниматься пересмотром этого дела, - рассказал руководитель исследовательской группы и автор доклада профессор Марк Денбо. - Нашей задачей было сделать то, чему наши студенты учатся: проанализировать материалы дела и изучить, как оно развивалось".

Новые свидетельства невиновности

В ходе работы студенты обнаружили ранее неизвестные материалы, которые заставили посмотреть на историю под другим углом. Среди материалов - служебная записка ФБР, датированная 17 июля 1950 года, в которой указывалось, что для ареста Этель Розенберг не было достаточных оснований, но что ее можно использовать в качестве "рычага давления" на супруга. Как отмечают авторы исследования, власти США намеревались с помощью него выйти на всю сеть советской агентуры.

Согласно другим документам, в январе 1951 года помощник генерального прокурора проинформировал комитет Конгресса, что Юлиус Розенберг был "крепким орешком", которого не так просто "расколоть", и что властям необходимо "серьезно пригрозить Этель, чтобы заставить его сотрудничать". По словам авторов доклада, это привело к тому, что обвинение формировало доказательство ее вины в форме "постоянно изменяющихся свидетельских показаний, которые в итоге привели к ее казни".

Брат против сестры

К числу обвинительных показаний против Розенбергов можно отнести сведения, предоставленные следствию братом Этель Розенберг - Дэвидом Гринглассом, осужденным на 10 лет тюремного заключения за передачу секретов советской разведке. Грингласс работал механиком в Атомной лаборатории в Лос-Аламосе. В 1950 году он был арестован и признался в том, что по заданию Юлиуса Розенберга собирал секретную информацию о проекте "Манхеттен". Он заявил на суде, что его сестра печатала на пишущей машинке тайные донесения с данными об атомном оружии. Именно это стало причиной для вынесения смертного приговора.

Однако в 2015 году были впервые опубликованы показания, которые Грингласс давал за год до суда, начавшегося в марте 1951 года, на заседании большого жюри - юридического органа, который принимает решение, имеются ли достаточные основания для предъявлении обвинений. Тогда он заявил, что никогда не разговаривал с Этель о шпионаже, а о перепечатке ею донесений не упомянул вовсе. По свидетельству одного из журналистов газеты New York Times, через много лет после суда Грингласс признался ему, что он дал ложные показания против сестры, чтобы защитить свою жену, которая на самом деле печатала донесения.

Маккартизм в действии

Казнь Розенбергов на электрическом стуле в тюрьме Синг- Синг под Нью-Йорком стала одним из самых драматичных эпизодов начального периода "холодной войны". Ко времени их ареста в 1950 году в США уже началась эра маккартизма, и страну охватила антикоммунистическая истерия. О том, насколько смертный приговор Розенбергам был обоснованным, до сих пор спорят специалисты.

По мнению одной из участниц исследовательской группы Элизабет Манкюзо, Этель была казнена, потому что планы властей использовать ее для давления на Юлиуса провалились.Сын Розенбергов Майкл Миропол высказался в интервью телеканалу Fox News еще более жестко: правительство взяло его мать "в заложники и сделало то, что всегда делают в таком случае террористы, - убило ее".

В начале декабря 2016 года Майкл Миропол и его брат Роберт обратились к президенту США Бараку Обаме с прошением о реабилитации своей матери в связи с обнародованием новых данных, свидетельствующих о том, что она была осуждена на основании ложных показаний. Пресс- секретарь Белого дома Джошуа Эрнест заявил, что прошение будет рассмотрено.