СМИ: последняя колонна с боевиками и их семьями покинула восточные кварталы Алеппо

БЕЙРУТ, 22 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Последняя колонна из 15 машин и четырех автобусов с боевиками и их семьями покинула в четверг вечером восточные кварталы Алеппо. Об этом сообщил правительственный телеканал "Аль-Ихбария".

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По его информации, вывод членов бандформирований, отказавшихся сдаваться властям, и гражданских лиц завершен и саперы сирийской армии начнут в ближайшее время операцию по разминированию районов, из которых ушли боевики.

Ожидается, что со стороны командования ВС САР последует специальное заявление об окончательном освобождении северной столицы от бандформирований.

Ранее в Алеппо была доставлена последняя группа пострадавших жителей и раненых ополченцев из шиитских селений Эль-Фуа и Кефрая (провинция Идлиб). Согласно достигнутым договоренностям, вывод из Алеппо боевиков шел параллельно с эвакуацией шиитов из осажденных экстремистами районов Идлиба.