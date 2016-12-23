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Reuters: США хотели воздержаться от голосования по резолюции об израильских поселениях

Международная панорама
23 декабря, 2:34 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Голосование по данному вопросу, которое должно было состояться 22 декабря в 23:00 мск, перенесено на более поздний срок
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ВАШИНГТОН, 23 декабря. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Соединенные Штаты намеривались воздержаться от голосования в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции с требованием к Израилю прекратить поселенческую деятельность на палестинских землях. Об этом в четверг агентству Reuters сообщили западные должностные лица.

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Ранее стало известно, что голосование по данному вопросу перенесено на более поздний срок, оно должно было состояться в четверг в 15:00 (23:00 мск). По данным Reuters, инициатива о переносе принадлежит Египту. Каир якобы действовал под давлением Израиля, при этом египетские власти также не хотят портить отношения с избранным президентом США Дональдом Трампом, который ранее призвал действующую администрацию не дать СБ ООН принять резолюцию.

В феврале 2011 года Совбез ООН уже рассматривал проект резолюции с осуждением поселенческой активности Израиля. За документ проголосовали 14 из 15 стран - членов Совбеза, что вынудило США наложить на него вето.

В проекте нынешней резолюции, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, подтверждается, что поселенческая активность на оккупированных территориях, включая Восточный Иерусалим, "незаконна и является грубым нарушением международного права", а также служит серьезным препятствием для урегулирования конфликта путем создания двух независимых государств. В случае принятия документ потребует от Израиля "немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность", а также призовет стороны вернуться за стол переговоров.

За 50 лет с момента получения контроля над Западным берегом реки Иордан в 1967 году Израиль построил около 120 поселений на этой территории. Они считаются одним из основных препятствий на пути возобновления мирного процесса. Кроме этих 120 поселений, на Западном берегу Иордана располагаются еще около 100 незаконных даже по мнению израильских властей форпостов и строений, которые занимают в общей сложности 800 га частной палестинской земли и представляют собой четыре тысячи единиц жилья. Всего в поселениях на Западном берегу, и легальных с точки зрения руководства еврейского государства, и нелегальных, проживают около 600 тысяч израильтян.

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