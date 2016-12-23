В Южной Корее повышен уровень террористической угрозы

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СЕУЛ, 23 декабря. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Власти Республики Корея объявили о повышении террористической угрозы в стране после атак в Берлине и Анкаре. Об этом сообщила в пятницу газета "Чунан ильбо".
В ходе состоявшегося в четверг совещания правительства было принято решение повысить бдительность и подготовить ряд мер, направленных на предотвращение атак в популярных общественных местах, отмечает издание.
В частности, в первую очередь правительство проинформирует находящихся за рубежом граждан страны о том, как уберечь себя от нападений. Кроме того, в крупных городах республики, таких как Сеул и Пусан, состоятся заседания антитеррористических органов.
В ходе совещания также отмечалась необходимость борьбы с активной пропагандистской деятельностью, развернутой в соцсетях террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Вечером 19 декабря тягач с прицепом, груженный стальными балками, проехал около 80 метров по территории рождественского базара в центральной части Западного Берлина. Жертвами трагедии стали 12 человек, 48 были госпитализированы.
В тот же день посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит в Анкаре во время выступления на открытии фотовыставки.