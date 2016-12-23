Полиция Австралии предотвратила теракты, запланированные на Рождество

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Полиция Австралии объявила в пятницу о предотвращении террористических атак в Мельбурне, запланированных на Рождество. Об этом сообщает газета The Australian.

По информации издания, в пятницу в Мельбурне полиция произвела несколько рейдов, в ходе которых были задержаны семь подозреваемых в попытке организации атак. По словам главного комиссара полиции Грэма Эштона, арестованные уже некоторое время находились под наблюдением органов правопорядка.

В ночь с 19 на 20 декабря гражданин Туниса Анис Амри, управляя тягачом с прицепом, груженным стальными балками, въехал на территорию рождественской рынки в центре Берлина. Жертвами атаки стали 12 человек, еще 48 были доставлены в больницы с различными травмами. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство". Полиция Германии разыскивает подозреваемого, который несколько месяцев назад предлагал исламистским группировкам использовать себя в качестве террориста-смертника.

После трагедии в Берлине правоохранительные органы Франции и Венгрии перешли на усиленный режим несения службы. Так, в Будапешт по решению МВД введены бронетранспортеры, а полиция Франции регулярно проводит проверки и превентивные задержания для предотвращения возможных терактов и иных преступных действий в канун Рождества.

О возможной угрозе терактов во время празднования Нового года на Таймс-сквер в Нью-Йорке также предупредили спецслужбы США.