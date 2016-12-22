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СМИ: полиция искала предполагаемого исполнителя теракта в Берлине в самолете в Стокгольме

Международная панорама
22 декабря, 23:58 UTC+3 СТОКГОЛЬМ /Корр. ТАСС, Ирина Дергачева
Как сообщает полиция на своем сайте, никто не был задержан
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СТОКГОЛЬМ, 22 декабря. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Большая операция полиции была проведена в четверг вечером в стокгольмском аэропорту Арланда. Как сообщает газета Expressen, стражи порядка получили информацию о том, что на одном из самолетов, направлявшихся в шведскую столицу, находится экстремист, совершивший теракт на рождественском базаре в Берлине.

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Контроль пассажиров, прибывших рейсом компании Air Berlin, проходил прямо при выходе из самолета. На настоящий момент операция завершена, частичное оцепление терминала снято.

Как сообщает полиция на своем сайте, никто не был задержан. Самолет вылетел обратно в Берлин с часовым опозданием. Правоохранительные органы ФРГ продолжают поиск Амри и его контактных лиц. В Берлине полиция сегодня также обыскала один из составов столичного метро на станции Мерингдамм.

Вечером 19 декабря тягач с прицепом, груженный стальными балками, проехал около 80 метров по территории рождественского базара в центральной части Западного Берлина. Жертвами трагедии стали 12 человек, 48 были госпитализированы. Германские власти ищут исполнителя теракта. По предварительным данным, им является выходец из Туниса Анис Амри, за информацию о нем назначено вознаграждение в размере €100 тысяч.

Ответственность за атаку взяла на себя ИГ (запрещена в РФ).

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