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В США в Рождество обсуждали неуместность сравнения Трампа с Иисусом

Международная панорама
26 декабря, 8:14 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Речь идет о поздравлении председателя Нацкомитета республиканцев, в котором он заявил, что "нынешнее Рождество возвестило о наступлении часа, чтобы отметить добрую весть о появлении нового Царя"
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НЬЮ-ЙОРК, 26 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Республиканец Дональд Трамп впервые в качестве избранного президента США поздравил американцев с Рождеством. Попутно Республиканской партии пришлось объяснятся по поводу неуместности сравнения миллиардера с Иисусом Христом.

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Трамп в своем поздравлении, размещенном в воскресенье на страницах политика и его переходного штаба в сети микроблогов Twitter, был на редкость немногословен. "С Рождеством! Избранный президент Дональд Трамп", - написал 45-й глава государства. Чуть позже он развил тему одним предложением, налегая на слово "очень" и добавив поздравление с Новым годом.

Республиканец уделяет повышенное внимание социальным сетям в качестве средства информации и общения со своими сторонниками. Только в Twitter у миллиардера насчитывается свыше 17,4 млн подписчиков. Политик без стеснения называет некоторые свои посты гениальными. Хотя в конце марта на встрече со зрителями телекомпании CNN в городе Милуоки (штат Висконсин) он признал, что самой большой личной проблемой считает "необходимость постоянно повторяться и пользоваться функцией retweet в Twitter.

Согласно данным вездесущей печати, небоскреб Trump Tower в Нью-Йорке, где расположена штаб-квартира бизнес-империи республиканца, закрылся для подготовки к празднованию Рождества и Нового года. Сам избранный президент с супругой Меланьей отправился на гольф-курорт Мар-а-Лаго в штате Флорида. Там в ночь на воскресенье политик посетил традиционное богослужение в церкви, длившееся два часа. Остальные прихожане обратили внимание лишь на усиленное присутствие в церкви сотрудников Секретной службы США, отвечающей в том числе за безопасность первых лиц государства.

В воскресенье председателя Национального комитета Республиканской партии заподозрили в попытке сравнить Трампа с Иисусом Христом. "Более двух тысячелетий назад в мире появилась новая надежда, родился Спаситель, чтобы обещать спасение всему человечеству. Подобно трем волхвам, нынешнее Рождество возвестило о наступлении часа, чтобы отметить добрую весть о появлении нового Царя", - написал в традиционном поздравлении с Рождеством Прибэс. Он после инаугурации Трампа 20 января займет должность начальника аппарата сотрудников Белого дома.

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Как заметила CNN, пользователи интернета обратили внимание на то, что в прошлогоднем поздравлении глава Нацкомитета партии не упоминал владыку Царства Небесного. Многие пользователи заключили, что Прибэс сейчас имел в виду Трампа, одержавшего победу на всеобщих выборах в США 8 ноября.

Представитель комитета Шон Спайсер, который также входит в состав переходного штаба избранного президента и займет пост пресс-секретаря Белого дома в новой администрации, опроверг такие домыслы. "В христианской вере Царь (Небесный) - это Христос. Он родился в этот день во имя спасения всех нас. Печалят и обескураживают попытки политизировать столь священный день", - указал Спайсер.

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