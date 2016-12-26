Обама считает, что мог бы победить на выборах-2016

НЬЮ-ЙОРК, 26 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Президент США Барак Обама считает, что он мог бы добиться победы на президентских выборах, если бы имел возможность переизбираться на третий президентский срок, поскольку многие американцы разделяют его взгляды. Такое мнение он выразил в опубликованном интервью в программе Axe Files телекомпании CNN.

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По словам Обамы, большинство американцев "действительно верят в единство Америки, основанной на толерантности, разнообразии и открытости, полной энергии и динамизма". "Я уверен в том, что если бы я вновь участвовал в борьбе за пост президента и подчеркивал эти мысли, то, думаю, я бы мобилизовал большинство американцев с тем, чтобы они сплотились вокруг этих идей", - сказал он, добавив, что его уверенность основывается "на беседах с людьми по всей стране, даже с теми, кто не согласен со мной".

Затронув вопрос о поражении кандидата на пост президента от Демократической партии Хиллари Клинтон, которой он оказывал поддержку, Обама отметил, что одной из причин стали проблемы, возникшие у экс-госсекретаря в общении с прессой. "Считаю, что Хиллари Клинтон великолепно действовала в действительно нелегких условиях. Я говорил об этом публично и повторяю вновь", - указал Обама.

"Думаю, что свою роль сыграли двойные стандарты, применявшиеся по отношению к ней. По какой-то причине у нее давно сложились трудности в отношениях с прессой и это выражалось в том, что все ее ошибки сильно выпячивались по сравнению с...". Обама не закончил фразы, но явно имел в виду соперника Клинтон - избранного президента США Дональда Трампа.

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"Следующее поколение лидеров"

Президент США после ухода с поста намерен отдохнуть, написать книгу и заняться подготовкой "следующего поколения лидеров".

"Я намерен 21 января отоспаться и организовать хороший отдых для жены, причем она предупредила, что отдых должен быть действительно хорошим, поскольку она его заслужила, - сообщил он. - Я собираюсь подумать о том, чтобы приступить к моей первой книге. Я хочу ее написать".

По словам Обамы, ему "какое-то время нужно будет для того, чтобы успокоиться - не с точки зрения политики, а с точки зрения внутреннего состояния".

На вопрос о том, трудно ли ему уходить с поста главы государства, Обама ответил утвердительно.

"Что же касается моих приоритетов на тот период, когда я покину пост президента, то они состоят в том, чтобы создать новое поколение лидеров, организаторов, журналистов, политиков, - продолжал он. - Я вижу таких людей в Америке, я вижу их в разных странах мира - это люди 20-30 лет, преисполненные талантов и идеализма. Вопрос в том, как мы с ними будем контактировать? Как мы сможем дать им средства для того, чтобы добиться прогрессивных изменений?".

Обама подчеркнул, что для реализации этой цели он планирует использовать свою президентскую библиотеку, которая будет размещена на территории Чикагского университета. Традиция создания президентских библиотек восходит к Франклину Рузвельту. Они создаются на частные пожертвования и в них хранятся президентские архивы.