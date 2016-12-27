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Трамп: ООН при огромном потенциале остается местом для приятного времяпрепровождения

Международная панорама
27 декабря, 1:08 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Избранный президент США пригрозил, что после его вступления в должность главы государства все, что касается ООН, изменится
Материал из 1 страницы
Дональд Трамп

Дональд Трамп

© AP Photo/Andrew Harnik

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. У ООН огромный потенциал, но в настоящий момент она представляет собой только место для встреч и приятного времяпрепровождения. Об этом заявил в понедельник избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter.

"У Объединенных Наций есть огромный потенциал, но сейчас они представляют собой клуб, где люди встречаются, беседуют и приятно проводят время. Как печально!" - отметил он.

На прошлой неделе республиканец пригрозил, что после его вступления в должность главы государства все, что касается ООН, изменится. "Что касается ООН, все будет иначе после 20 января", - написал он. Трамп не уточнил, о чем идет речь, однако его сообщение было опубликовано спустя некоторое время после того, как Совет Безопасности ООН большинством голосов принял резолюцию, которая требует от Израиля немедленно прекратить всю поселенческую деятельность на палестинских землях.

По мнению Трампа, этот документ осложнит процесс мирных переговоров между еврейским государством и Палестиной. "Большое вчерашнее поражение Израиля в ООН существенно осложнит переговоры о мире", - написал Трамп в субботу в Twitter. "Очень плохо, но мы все равно добьемся этого", - добавил он.

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В пятницу Совет Безопасности ООН большинством голосов принял резолюцию, которая требует от Израиля немедленно прекратить всю поселенческую деятельность на палестинских землях. За документ высказались 14 из 15 стран - членов Совбеза, в то время как делегация США при голосовании воздержалась, не вняв просьбе израильских властей заблокировать текст. Израиль уже заявил, что не будет выполнять положения резолюции, а премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху пообещал добиться ее отмены.

Ранее Трамп призывал действующую администрацию США не допустить принятия резолюции, наложив на нее вето. Избранный президент подчеркивал, что мира между израильтянами и палестинцами можно достигнуть только путем прямых переговоров сторон. Принятая же резолюция, по его словам, ставит Израиль "в очень плохую позицию" на переговорах.

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