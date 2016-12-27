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Украинские силовики выпустили по территории ДНР почти 90 мин

Международная панорама
27 декабря, 11:19 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 27, декабря. /ТАСС
По данным источника, с позиций подразделений Вооруженных сил Украины также были выпущены десятки снарядов
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ДОНЕЦК, 27 декабря. /ТАСС/. Украинские силовики с вечера выпустили 86 мин по западной окраине Донецка, окрестностям Ясиноватой, Дебальцева и селам на юге провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом Донецкому агентству новостей (ДАН) сообщил источник в силовых ведомствах ДНР.

"С 18:00 до 02:00 украинские силовики выпустили 86 мин калибра 82 и 120 мм по поселкам Трудовские, Старомихайловка на западной окраине Донецка, окрестностям Дебальцева и Ясиноватой, а также селу Ленинское Новоазовского района на юге республики", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, с позиций подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) также были выпущены десятки снарядов из вооружения боевой машины пехоты и гранатометов.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе на встрече в Минске 21 декабря заявили о необходимости установления с 24 декабря "всеобъемлющего и устойчивого режима прекращения огня" в регионе. Это соглашение стало уже десятой с осени 2014 года договоренностью о соблюдении "режима тишины".

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