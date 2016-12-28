В минюсте Украины считают необязательным к исполнению решение суда Москвы о госперевороте

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Министерство юстиции Украины утверждает, что решение московского суда, признавшего факт госпереворота на Украине в 2014 году, необязательно к исполнению в стране. Об этом заявила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова.

"Для нас оно не имеет никаких правовых последствий. Здесь не на что реагировать", - сказала она.

Со своей стороны экс-министр юстиции Елена Лукаш также заявила, что данное решение принято "по фактовому делу и не требует исполнения на Украине, или где-либо еще".

В то же время, по ее словам, после вступления в силу решения оно признается "без препятствий и ограничений" двенадцатью странами-участницами Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах от 1993 года. Сторонами Конвенции являются РФ, Украина, Армения, Таджикистан, Белоруссия, Туркмения, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Азербайджан и Грузия.

Решение суда

Дорогомиловский суд Москвы 27 декабря удовлетворил иск экс-депутата Верховной рады Владимира Олейника о признании смены власти на Украине в 2014 году государственным переворотом. В решении суда подчеркивается, что поддержка США и ЕС антиконституционного переворота на Украине привела к расколу общества и возникновению вооруженного конфликта. Одним из важных факторов смены власти на Украине российский суд признал участие в этом процессе вооруженных националистических организаций.

В рамках процесса суд заслушал показания семи человек, которые рассказали о событиях трехлетней давности в Киеве. Это - ключевые чиновники времен президентства Виктора Януковича: два экс-премьера страны Николай Азаров и Сергей Арбузов, экс-руководитель президентской администрации Андрей Клюев, бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко, экс-начальник Службы безопасности Украины Александр Якименко и бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка. Показания в суде также дал и сам Янукович. Судебное решение может быть обжаловано в течение месяца.