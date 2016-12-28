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Трамп встретит Новый год в Нью-Йорке

Международная панорама
28 декабря, 20:16 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
Рождество избранный президент США отпраздновал во Флориде на принадлежащем ему курорте Mar-a-Lago
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НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Избранный президент США Дональд Трамп покинет в канун Нового года принадлежащий ему курорт Mar-a-Lago во Флориде, где он проводил Рождество, и прибудет в Нью-Йорк.

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Об этом сообщил на регулярном брифинге Шон Спайсер, выдвинутый Трампом на пост пресс-секретаря Белого дома. Он пообещал сообщить позднее журналистам подробности того, как Трамп будет встречать Новый год.

В среду рабочий график избранного президента, по его словам, включает брифинг, который проведут представители разведки, а также ряд встреч с возможными претендентами на посты в новой администрации. "Можно ожидать, что о новых назначениях будет объявлено еще до конца недели", - сообщил он.

По словам Спайсера, брифинги по вопросам разведки проводятся для избранного президента трижды в неделю, кроме того он ежедневно встречается с теми представителями своей будущей администрации, кто занимается вопросами национальной безопасности.

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