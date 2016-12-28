Постпред Израиля при ООН упрекнул Керри в искажении действительности

ООН, 28 декабря. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Администрация США участвовала в подготовке резолюции против израильских поселений в Совете Безопасности ООН, и любые утверждения об обратном являются "искажением действительности". Об этом заявил постоянный представитель еврейского государства при ООН Данни Данон, комментируя выступление госсекретаря США Джона Керри по теме американо-израильских отношений.

"Администрация Обамы действовала против Израиля в ООН, и любые утверждения об обратном - это искажение действительности", - сказал дипломат. Он утверждал, что американская делегация в ООН "координировала антиизраильские инициативы с палестинцами" и "добивалась принятия односторонней резолюции против Израиля в Совете Безопасности".

Как заявил Данон, никакие речи или заявления не помогут помирить два народа. По его словам, мир будет возможен, только если палестинцы поймут, что "должны осудить террор, прекратить подстрекательство и вернуться за стол переговоров". При этом постпред еврейского государства одобрительно отозвался о высказываниях избранного президента США Дональда Трампа, приветствовав его "готовность противостоять тем, кто пытается навредить" Израилю в ООН.

Ранее в среду Джон Керри произнес перед журналистами в Госдепартаменте полуторачасовую речь, в которой объяснял, почему американская делегация 23 декабря не заблокировала принятие в Совете Безопасности ООН резолюции, требующей от Израиля немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях.

По его словам, для США "это решение было непростым". Глава внешнеполитического ведомства категорически не согласился с мнением о том, что Вашингтон, не проголосовав против документа, бросил Израиль, а также отверг утверждения, согласно которым США были "движущей силой" в подготовке текста. Как заявил Керри, США остаются "союзником и другом" еврейского государства.