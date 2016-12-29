Россия и Турция выступят гарантами прекращения огня в Сирии

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. МИД Турции подтвердил, что Анкара и Москва выступят гарантами соблюдения режима прекращения огня в Сирии. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

В МИД Турции также отметили, что соглашение не охватывает группировки, включенные Совбезом ООН в список террористических и вступит в силу в полночь 30 декабря.

"Благодаря этому соглашению стороны договорились прекратить все боевые действия, в том числе воздушные, и пообещали не расширять зоны, находящиеся под их контролем", - цитирует агентство заявление ведомства.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече с главами МИД и Минобороны о том, что достигнуты договоренности по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры.

По словам главы государства, подписаны три документа. Первый - между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР. Второй - комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. Третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию, рассказал Путин.