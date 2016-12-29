Группировка "Ахрар аш-Шам" заявила, что не подписывала соглашение о перемирии

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Сирийская антиправительственная вооруженная группировка "Ахрар аш-Шам" заявила, что не подписывала соглашение о прекращении огня, так как у нее имеются замечания в отношении данной договоренности. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

Минобороны России опубликовало список сирийских группировок, присоединившихся к режиму перемирия с 00:00 часов 30 декабря (01:00 мск). "Ахрар аш-Шам" значится в этом списке.