Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 60.27
€ 63.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдеп США назвал договоренность о перемирии в Сирии "позитивным развитием событий"

Международная панорама
29 декабря, 21:05 дата обновления: 29 декабря, 21:15 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Представитель ведомства вновь подчеркнул, что "не существует военного решения почти шестилетнего кризиса" в Сирии
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Госдепартамент США считает "позитивным развитием событий" достигнутое при посредничестве России и Турции перемирие между правительством и вооруженной оппозицией в Сирии. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС заместитель начальника пресс-службы внешнеполитического ведомства США Марк Тонер.

Смотрите также

Эрдоган приветствовал перемирие в Сирии
Асад: Россия защищает безопасность европейских народов, поддерживая Сирию
Reuters: ССА пообещала соблюдать перемирие в Сирии и готова участвовать в переговорах

"Новости о перемирии в ходе сирийской гражданской войны - позитивное развитие событий. Мы надеемся, что оно будет соблюдаться в полной мере всеми сторонами. Любые усилия, направленные на прекращение насилия, спасение жизней и создание условий для возобновления продуктивных политических переговоров, приветствуются", - отметил он.

Представитель ведомства вновь подчеркнул, что "не существует военного решения почти шестилетнего кризиса" в Сирии. "Международное сообщество надеется, что это соглашение о перемирии будет соблюдаться", - сказал он. По мнению заместителя начальника пресс-службы, прекращение огня должно привести "к переходу к более представительному, сплоченному и мирному правительству" при ведущей роли сирийского народа. Он напомнил, что США поддержали призыв специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры возобновить межсирийские переговоры в Женеве.

Тонер подчеркнул, что США не участвовали в переговорах, которые привели к этим договоренностям, и за дальнейшими деталями попросил обратиться в Москву или Анкару. В заключение он заявил, что "инклюзивный политический процесс при ведущей роли сирийского народа между сирийским режимом (президента Башара Асада) и оппозицией имеет решающее значение для прочного урегулирования этого конфликта".

Договоренности

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече с главами МИД и Минобороны о достижении договоренностей о прекращении огня в Сирии и о готовности сторон конфликта начать мирные переговоры.

Были подписаны три документа. Первый - между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории республики. Второй - о комплексе мер по контролю за режимом прекращения огня. Третий документ - это заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию, отметил президент РФ.

Командование ВС Сирии объявило о прекращении военных действий на всей территории страны с 00:00 по местному времени 30 декабря (01:00 мск).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Кризис в Сирии
Страны
США Сирия
В других СМИ
Реклама
Фото
Игорь Додон во время церемонии инаугурации, 23 декабря
4
Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии
14
Украденное Рождество: атака на ярмарку в Берлине унесла жизни двенадцати человек
7
Три человека ранены при стрельбе у железнодорожного вокзала в Цюрихе
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
"Доктор Лиза, мы не подведем"
2016 год: вид из космоса
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Карякин победил Карлсена и стал лидером чемпионата мира по блицу
2
Украина ввела новые санкции против России
3
Задержан подозреваемый в убийстве женщины и ее сына в Королеве
4
США ввели санкции против России за приписанные ей кибератаки
5
Никонов высказался за проведение слушаний в Госдуме по закону о "Контингенте обучающихся"
6
"Особая" ситуация на борту Ту-154 развивалась последние 10 из 70 секунд полета
7
Трамп назвал два правила своей администрации
Темы дня
Реклама