Госдеп США назвал договоренность о перемирии в Сирии "позитивным развитием событий"

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Госдепартамент США считает "позитивным развитием событий" достигнутое при посредничестве России и Турции перемирие между правительством и вооруженной оппозицией в Сирии. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС заместитель начальника пресс-службы внешнеполитического ведомства США Марк Тонер.

"Новости о перемирии в ходе сирийской гражданской войны - позитивное развитие событий. Мы надеемся, что оно будет соблюдаться в полной мере всеми сторонами. Любые усилия, направленные на прекращение насилия, спасение жизней и создание условий для возобновления продуктивных политических переговоров, приветствуются", - отметил он.

Представитель ведомства вновь подчеркнул, что "не существует военного решения почти шестилетнего кризиса" в Сирии. "Международное сообщество надеется, что это соглашение о перемирии будет соблюдаться", - сказал он. По мнению заместителя начальника пресс-службы, прекращение огня должно привести "к переходу к более представительному, сплоченному и мирному правительству" при ведущей роли сирийского народа. Он напомнил, что США поддержали призыв специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры возобновить межсирийские переговоры в Женеве.

Тонер подчеркнул, что США не участвовали в переговорах, которые привели к этим договоренностям, и за дальнейшими деталями попросил обратиться в Москву или Анкару. В заключение он заявил, что "инклюзивный политический процесс при ведущей роли сирийского народа между сирийским режимом (президента Башара Асада) и оппозицией имеет решающее значение для прочного урегулирования этого конфликта".

Договоренности

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече с главами МИД и Минобороны о достижении договоренностей о прекращении огня в Сирии и о готовности сторон конфликта начать мирные переговоры.

Были подписаны три документа. Первый - между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории республики. Второй - о комплексе мер по контролю за режимом прекращения огня. Третий документ - это заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию, отметил президент РФ.

Командование ВС Сирии объявило о прекращении военных действий на всей территории страны с 00:00 по местному времени 30 декабря (01:00 мск).