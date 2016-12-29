Асад: Россия защищает безопасность европейских народов, поддерживая Сирию

БЕЙРУТ, 29 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Россия, оказывая поддержку Сирии в борьбе с терроризмом, "защищает безопасность не только сирийцев и россиян, но и европейских народов". Об этом заявил президент Сирии Башар Асад.

Как сообщило агентство SANA, он встретился в Дамаске с группой членов Совета Федерации РФ и депутатов Европарламента. Ее возглавляет председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Асад считает, что договоренности по Сирии впервые закладывают долгосрочную основу для стабилизации в стране, сказал также Косачев после встречи с главой САР.