Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 60.27
€ 63.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Асад: Россия защищает безопасность европейских народов, поддерживая Сирию

Международная панорама
29 декабря, 19:01 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
Асад считает, что договоренности по Сирии впервые закладывают долгосрочную основу для стабилизации в стране, сказал Косачев после встречи с сирийским президентом
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСС

БЕЙРУТ, 29 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Россия, оказывая поддержку Сирии в борьбе с терроризмом, "защищает безопасность не только сирийцев и россиян, но и европейских народов". Об этом заявил президент Сирии Башар Асад.

Как сообщило агентство SANA, он встретился в Дамаске с группой членов Совета Федерации РФ и депутатов Европарламента. Ее возглавляет председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Асад считает, что договоренности по Сирии впервые закладывают долгосрочную основу для стабилизации в стране, сказал также Косачев после встречи с главой САР.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Кризис в Сирии
В других СМИ
Реклама
Фото
Игорь Додон во время церемонии инаугурации, 23 декабря
4
Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии
14
Украденное Рождество: атака на ярмарку в Берлине унесла жизни двенадцати человек
7
Три человека ранены при стрельбе у железнодорожного вокзала в Цюрихе
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
"Доктор Лиза, мы не подведем"
2016 год: вид из космоса
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клименко: Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета
2
СК принял к производству дело о смерти женщины в Москве после инъекции лидокаина
3
Рогозин вручил паспорт РФ известному украинскому ученому-оборонщику
4
"Особая" ситуация на борту Ту-154 развивалась последние 10 из 70 секунд полета
5
Путин подписал закон, регламентирующий применение физической силы к заключенным
6
Медведев утвердил перечень жизненно-необходимых лекарств на 2017 год
7
Туристов из Австралии в Индонезии провели "маршем позора" за кражу
Темы дня
Реклама