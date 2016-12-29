Путин и Эрдоган обсудили перемирие в Сирии

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии.

Лидеры двух стран в телефонном разговоре заявили, что довольны договоренностями по сирийскому урегулированию и намерены продолжать взаимодействие по борьбе с терроризмом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Выражено удовлетворение достигнутыми при посредничестве России и Турции договоренностями между сирийским правительством и так называемой умеренной оппозицией о прекращении боевых действий на всей территории Сирии и переходе к политическому урегулированию", - сообщили в Кремле.

Также в пресс-службе отметили, что "лидеры высказались за дальнейшее укрепление взаимодействия на антитеррористическом направлении и, в частности, отметили, что перемирие не распространяется на террористические группировки, прежде всего ИГИЛ".

"В этом контексте подчеркнута важность предпринимаемых усилий по организации переговорного процесса в Астане", - отметили в Кремле. Ранее Путин и Эрдоган согласились с необходимостью проведения переговоров по урегулированию в Сирии на территории Астаны, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал такую инициативу. Однако дата таких переговоров пока не называлась. Также в пресс-службе отметили, что "лидеры высказались за дальнейшее укрепление взаимодействия на антитеррористическом направлении и, в частности, отметили, что перемирие не распространяется на террористические группировки, прежде всего ИГИЛ". Путин и Эрдоган "затронули и некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества". Договоренности по Сирии 29 декабря президент России сообщил о достижении договоренности по прекращению огня в Сирии и готовности правительства и вооруженной оппозиции начать мирные переговоры. По словам Путина, подписаны три документа. "Первый документ - между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР, - сказал он. - Второй документ - это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию". Глава государства также поддержал предложение министра обороны Шойгу о сокращении российского военного присутствия в Сирии в новых условиях, возникших в результате подписания документов. "Согласен с предложением Министерства обороны по сокращению нашего присутствия в Сирийской Республике, военного", - заявил глава государства. При этом он указал, что Россия будет "безусловно продолжать борьбу с международным терроризмом и дальше будем оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом". "Безусловно, будем исполнять договоренности, которые были достигнуты, в том числе по развитию пункта базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим", - отметил он. Шойгу сообщил, что к перемирию присоединятся отряды, насчитывающие в целом более 60 тыс. боевиков в центральной и северной частях Сирии, на вооружении которых стоят танки и артиллерия. "В переговорах принимали участие наиболее влиятельные командиры семи оппозиционных формирований", - добавил Шойгу. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил президенту, что три названных документа будут распространены с Совете Безопасности ООН. По его словам, начатый Россией и Турцией при поддержке Ирана процесс сирийского урегулирования приветствовали нынешний генсек ООН Пан Ги Мун и новый генеральный секретарь Организации Антониу Гутерриш, который вступит в должность после Нового года. "Мы по ходу всей этой совместной работы с турецкой и иранской сторонами брифинговали, информировали о том, что мы делаем, наших других партнеров в регионе", - сказал он.