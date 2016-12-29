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Путин и Асад дали высокую оценку договоренностям о прекращении огня в Сирии

Политика
29 декабря, 21:14 UTC+3 МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Сирийский лидер выразил готовность к соблюдению перемирия
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад в состоявшемся в четверг телефонном разговоре дали высокую оценку достигнутым при посредничестве России и Турции договоренностям о прекращении огня и переходе к политическому процессу в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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"Сирийский лидер выразил готовность к их соблюдению", - говорится в сообщении.

"Высказано общее мнение, что запуск в Астане переговоров по сирийскому мирному урегулированию явился бы важным шагом на пути окончательного разрешения кризиса", - отмечает пресс-служба главы российского государства.

Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. "Выражено удовлетворение достигнутыми при посредничестве России и Турции договоренностями между сирийским правительством и так называемой умеренной оппозицией о прекращении боевых действий на всей территории Сирии и переходе к политическому урегулированию", - сообщила пресс-служба Кремля содержание телефонного разговора лидеров.

Договоренности по Сирии

Ранее президент России сообщил о достижении договоренности по прекращению огня в Сирии и готовности правительства и вооруженной оппозиции начать мирные переговоры. По словам Путина, подписаны три документа. "Первый документ - между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР, - сказал он. - Второй документ - это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию".

Глава государства также поддержал предложение министра обороны Шойгу о сокращении российского военного присутствия в Сирии в новых условиях, возникших в результате подписания документов. "Согласен с предложением Министерства обороны по сокращению нашего присутствия в Сирийской Республике, военного", - заявил глава государства. При этом он указал, что Россия будет "безусловно продолжать борьбу с международным терроризмом и дальше будем оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом". "Безусловно, будем исполнять договоренности, которые были достигнуты, в том числе по развитию пункта базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим", - отметил он.

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Шойгу сообщил, что к перемирию присоединятся отряды, насчитывающие в целом более 60 тыс. боевиков в центральной и северной частях Сирии, на вооружении которых стоят танки и артиллерия. "В переговорах принимали участие наиболее влиятельные командиры семи оппозиционных формирований", - добавил Шойгу.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил президенту, что три названных документа будут распространены с Совете Безопасности ООН. По его словам, начатый Россией и Турцией при поддержке Ирана процесс сирийского урегулирования приветствовали нынешний генсек ООН Пан Ги Мун и новый генеральный секретарь Организации Антониу Гутерриш, который вступит в должность после Нового года. "Мы по ходу всей этой совместной работы с турецкой и иранской сторонами брифинговали, информировали о том, что мы делаем, наших других партнеров в регионе", - сказал он.

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Асад, Башар Хафез Путин, Владимир Владимирович
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