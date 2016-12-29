Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 60.27
€ 63.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Обама назвал санкции против РФ "необходимым и адекватным" ответом

Международная панорама
29 декабря, 22:21 дата обновления: 29 декабря, 23:18 UTC+3
Президент США подчеркнул, что санкции стали ответом на "агрессивное преследование российским правительством должностных лиц США" и проведение "киберопераций, направленных против американских выборов"
Материал из 1 страницы
Барак Обама

Барак Обама

© EPA/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Американские санкции, принятые в четверг в отношении России в связи с приписываемыми ей кибератаками, являются "необходимым и адекватным ответом", говорится в заявлении президента США Барака Обамы.

Смотрите также
США ввели санкции против ФСБ и ГРУ из-за "хакерских атак"

Ранее Минфин США сообщил о введении новых санкций против РФ.

Новые меры "являются необходимым и адекватным ответом на усилия, которые направлены на причинение вреда интересам США в нарушение установленных международных норм поведения", заявил Обама.

Он также подчеркнул, что санкции стали ответом на "агрессивное преследование российским правительством должностных лиц США" и проведение "киберопераций, направленных против американских выборов". Президент Соединенных Штатов утверждает, что эти меры последовали за "неоднократными предупреждениями", высказанными как публично, так и при личных беседах с представителями российских властей.

Преследование американских дипломатов

Американские дипломаты в Москве "подвергаются преследованию" со стороны российской полиции и спецслужб, заявил Обама.

Смотрите также
США высылают 35 российских дипломатов

"За последний год наши дипломаты подвергались недопустимому уровню преследования в Москве со стороны российских спецслужб и полицией. Такие действия имеют последствия", - говорится в распространенном заявлении Белого дома.

Обама также призвал всех американцев "опасаться действий России". Распоряжение о кибератаках на политические институты США было отдано "на самом высоком уровне российского правительства", заявил президент Соединенных Штатов.

Рассекреченная информация о кибератаках

Обама также добавил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство национальной безопасности США распространяют ранее засекреченную информацию о кибератаках, приписываемых России.

"Министерство национальной безопасности и ФБР распространяют рассекреченную техническую информацию о киберактивности российских гражданских и военных разведывательных служб, с тем чтобы помочь всем, кто стоит на страже электронных сетей в США и за рубежом опознавать, выявлять и пресекать глобальную российскую кампанию зловредной киберактивности", - говорится в документе.

Обама подчеркнул, что США не ограничатся объявленными мерами. "Мы будем и впредь принимать различные меры, выбирая для этого время и место по своему усмотрению, и некоторые из них оглашаться не будут", - заявил действующий президент.

Он также сообщил, что "в предстоящие дни" его администрация представит доклад Конгрессу США о киберактивности России в период американских выборов.

До смены администрации США остается ровно три недели.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Санкции в отношении России
Страны
США
Персоны
Обама, Барак
В других СМИ
Реклама
Фото
Игорь Додон во время церемонии инаугурации, 23 декабря
4
Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии
14
Украденное Рождество: атака на ярмарку в Берлине унесла жизни двенадцати человек
7
Три человека ранены при стрельбе у железнодорожного вокзала в Цюрихе
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
"Доктор Лиза, мы не подведем"
2016 год: вид из космоса
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США высылают 35 российских дипломатов
2
В центре Праги произошел взрыв
3
США ввели санкции против ФСБ и ГРУ из-за "хакерских атак"
4
Задержан подозреваемый в убийстве женщины и ее сына в Королеве
5
Никонов высказался за проведение слушаний в Госдуме по закону о "Контингенте обучающихся"
6
В Совфеде пообещали дать ответ США после высылки российских дипломатов
7
Путин подписал закон, регламентирующий применение физической силы к заключенным
Темы дня
Реклама