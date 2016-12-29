Обама назвал санкции против РФ "необходимым и адекватным" ответом

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Американские санкции, принятые в четверг в отношении России в связи с приписываемыми ей кибератаками, являются "необходимым и адекватным ответом", говорится в заявлении президента США Барака Обамы.

Ранее Минфин США сообщил о введении новых санкций против РФ.

Новые меры "являются необходимым и адекватным ответом на усилия, которые направлены на причинение вреда интересам США в нарушение установленных международных норм поведения", заявил Обама.

Он также подчеркнул, что санкции стали ответом на "агрессивное преследование российским правительством должностных лиц США" и проведение "киберопераций, направленных против американских выборов". Президент Соединенных Штатов утверждает, что эти меры последовали за "неоднократными предупреждениями", высказанными как публично, так и при личных беседах с представителями российских властей.

Преследование американских дипломатов

Американские дипломаты в Москве "подвергаются преследованию" со стороны российской полиции и спецслужб, заявил Обама.

"За последний год наши дипломаты подвергались недопустимому уровню преследования в Москве со стороны российских спецслужб и полицией. Такие действия имеют последствия", - говорится в распространенном заявлении Белого дома.

Обама также призвал всех американцев "опасаться действий России". Распоряжение о кибератаках на политические институты США было отдано "на самом высоком уровне российского правительства", заявил президент Соединенных Штатов.

Рассекреченная информация о кибератаках

Обама также добавил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство национальной безопасности США распространяют ранее засекреченную информацию о кибератаках, приписываемых России.

"Министерство национальной безопасности и ФБР распространяют рассекреченную техническую информацию о киберактивности российских гражданских и военных разведывательных служб, с тем чтобы помочь всем, кто стоит на страже электронных сетей в США и за рубежом опознавать, выявлять и пресекать глобальную российскую кампанию зловредной киберактивности", - говорится в документе.

Обама подчеркнул, что США не ограничатся объявленными мерами. "Мы будем и впредь принимать различные меры, выбирая для этого время и место по своему усмотрению, и некоторые из них оглашаться не будут", - заявил действующий президент.

Он также сообщил, что "в предстоящие дни" его администрация представит доклад Конгрессу США о киберактивности России в период американских выборов.

До смены администрации США остается ровно три недели.