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Белый дом: санкции против лидеров государств являются "чрезвычайной мерой"

Международная панорама
3 января, 22:11 дата обновления: 4 января, 0:01 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Пресс-секретарь действующего президента США Джош Эрнест отметил, что подобные меры могут быть использованы "в определенных обстоятельствах"
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ВАШИНГТОН, 3 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Санкции против глав государств - "чрезвычайная мера", которая может быть использована "только в определенных обстоятельствах". Пресс-секретарь действующего президента США Джош Эрнест подчеркнул это на регулярном брифинге для журналистов в Белом доме.

Он отвечал на вопрос о том, почему против президента России не были введены американские санкции за хакерские атаки, приписываемые Вашингтоном Москве. "Было бы довольно экстраординарно, если бы сам г-н Путин оказался среди людей в нашем списке", - заявил пресс-секретарь.
Эрнест вновь бездоказательно утверждал, что, по оценкам разведки США, решение о хакерских атаках, приписываемых РФ, "должно было быть одобрено на самом высоком уровне".

На вопрос о том, когда можно ожидать публикации полного отчета американской разведки о хакерских атаках, представитель Белого дома точного ответа не дал. Вместе с тем он подтвердил, что это произойдет "до 20 января", то есть до окончания срока полномочий действующей администрации.

Ответ Ассанжу

Предвыборные утечки в прессу информации, послужившие основанием для подозрений в электронных взломах, производились через организацию WikiLeaks. Ее основатель Джулиан Ассанж ранее дал интервью телеканалу Fox News, в котором в очередной раз категорически опроверг причастность России к этим утечкам. "Мы можем сказать, мы неоднократно заявляли на протяжении последних месяцев, что наш источник - не правительство России и не (какое-либо) государство", - подчеркнул он.

На просьбу дать ответ Ассанжу пресс-секретарь Обамы заявил: "Мой ответ заключается в том, что наш президент вполне доверяет оценке, данной нашим разведывательным сообществом". Впрочем, он добавил, что не видел интервью и не может прямо комментировать его содержание.

Чем Китай лучше?

Пресс-секретаря настойчиво спрашивали, почему жесткие санкции не применялись в отношении Китая, который, по оценкам американской разведки, совершал ранее массированные хакерские атаки на США, и не лучше ли было начать с Москвой такой же кибердиалог, как с Пекином, вместо использования карательных мер, включая высылку дипломатов.

Эрнест заявил, что "ответ (США) был разным, поскольку посягательства были разными". "Со стороны Китая мы наблюдали зловредную киберактивность, отражавшуюся на правительстве США, - сказал он. - Со стороны России киберактивность представляла более конкретную угрозу, направленную на подрыв американской демократии. Их тактика была различна, их конечные цели были различны, поэтому и ответ наш был разным, хотя в обоих случаях мы относились ко взломам весьма серьезно".
В Кремле причастность Москвы к данным кибератакам неоднократно опровергали. 

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