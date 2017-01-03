Госдеп: КНДР не может установить ядерную боеголовку на ракету, но работа над этим идет

ВАШИНГТОН, 3 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. КНДР пока не в состоянии установить ядерную боеголовку на ракету, но работа над этим продолжается. Такую оценку во вторник на регулярном брифинге озвучил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби.

"Мы не считаем, что на данный момент у них есть возможность оснастить ракету ядерной боеголовкой. Но мы знаем, что они хотят это сделать, их программа развивается именно в этом направлении", - сказал Кирби. Он указал, что такая политика Пхеньяна является дестабилизирующей не только для Корейского полуострова, но и для всего мира. США продолжают работать с международным сообществом с целью привлечь КНДР к ответу и заставить ее "принимать правильные решения".

Лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении объявил, что создаваемая в стране межконтинентальная баллистическая ракета находится "в последней стадии разработки" и КНДР "будет укреплять свой военный потенциал, если Соединенные Штаты не прекратят агрессивную политику". Он подтвердил приверженность руководства страны "курсу на параллельное развитие экономики и укрепление ядерного потенциала сдерживания". Кроме того, Ким Чен Ын назвал Северную Корею "ядерной державой Востока".

В Пентагоне в свою очередь заверили, что США способны защититься от ядерной атаки, и призвали Пхеньян отказаться от проведения ракетных испытаний.