Пентагон: спецслужбы США пришли в октябре к заключению о якобы участии РФ в кибератаках

ВАШИНГТОН, 11 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Разведсообщество США еще в октябре пришло к выводу о том, что Россия якобы участвовала в кибератаках на американские политические организации. Об этом на пресс-конференции в Пентагоне заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.

"Окончательное заключение было сделано в октябре", - сказал он.

Министр обороны США Эштон Картер в свою очередь отметил, что разведслужбы делают такие выводы только после изучения доказательств.

Ранее разведка США опубликовала несекретную часть доклада о якобы имевших место действиях российских хакеров с целью повлиять на исход президентских выборов. В документе утверждается, что конфиденциальные сведения Демократической партии США были переданы организации WikiLeaks, интернет-сайту DCLeaks.com и хакеру Guccifer 2.0 Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России.

Москва отвергает попытки Вашингтона приписать ей ответственность за предполагаемые кибератаки на демократов в США. Президент РФ Владимир Путин, комментируя ранее эту тему, отмечал, что проигравшие всегда ищут виноватых на стороне. Он также обращал внимание на то, что главное - это "суть информации", которую хакеры предоставили обществу. По мнению Путина, "лучшим доказательством того, что хакеры вскрыли правдивую информацию, является то, что руководитель Национального комитета Демократической партии подала в отставку, это значит, что она признала, что хакеры показали правду".