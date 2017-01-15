СМИ: в ДНР при обстреле с украинской стороны получил ранение ребенок

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Ребенок 2014 года рождения был ранен взрывом мины, выпущенной по поселку Доломитное провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) с украинских позиций. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько.

"Только что в результате минометного обстрела, который был произведен украинской стороной, в поселке Доломитное был ранен ребенок - мальчик 2014 года рождения", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Ранее представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин сообщал, что за минувшие сутки украинские подразделения почти 800 раз обстреливали прилегающие к линии соприкосновения районы республики, в частности окрестности Донецка, Горловки, Ясиноватой, и села на юге ДНР.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе на встрече в Минске 21 декабря заявили о необходимости установления с 24 декабря "всеобъемлющего и устойчивого режима прекращения огня" в регионе. Это соглашение стало уже десятой с осени 2014 года договоренностью о соблюдении "режима тишины", однако после нескольких дней затишья уже в начале января число обстрелов на линии соприкосновения вновь увеличилось.