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СМИ: в ДНР при обстреле с украинской стороны получил ранение ребенок

Международная панорама
15 января, 19:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС
Трехлетний мальчик взрывом мины, всего же за сутки украинские подразделения почти 800 раз обстреливали прилегающие к линии соприкосновения районы республики
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МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Ребенок 2014 года рождения был ранен взрывом мины, выпущенной по поселку Доломитное провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) с украинских позиций. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько.

"Только что в результате минометного обстрела, который был произведен украинской стороной, в поселке Доломитное был ранен ребенок - мальчик 2014 года рождения", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Ранее представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин сообщал, что за минувшие сутки украинские подразделения почти 800 раз обстреливали прилегающие к линии соприкосновения районы республики, в частности окрестности Донецка, Горловки, Ясиноватой, и села на юге ДНР.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе на встрече в Минске 21 декабря заявили о необходимости установления с 24 декабря "всеобъемлющего и устойчивого режима прекращения огня" в регионе. Это соглашение стало уже десятой с осени 2014 года договоренностью о соблюдении "режима тишины", однако после нескольких дней затишья уже в начале января число обстрелов на линии соприкосновения вновь увеличилось.

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