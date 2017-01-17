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Додон: сохранение нейтралитета Молдавии невозможно без стратегического партнерства с РФ

Международная панорама
17 января, 16:28 дата обновления: 17 января, 16:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС
Игорь Додон также выразил надежду, что после выборов в парламент соглашение об ассоциации страны с ЕС будет аннулировано
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МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон отметил невозможность отстаивания государственности и нейтралитета и решения ряда других проблем республики без стратегического партнерства с Россией. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

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"Сохранение государственности и нейтралитета Молдавии, реинтеграция страны и решение приднестровской проблемы, сохранение православных ценностей - все это невозможно отстаивать и решать без стратегического партнерства с Россией", - сказал он.

Ассоциация с ЕС

Додон также выразил надежду, что соглашение об ассоциации республики с Европейским Союзом будет аннулировано после следующих парламентских выборов в стране. "Я не исключаю, что после следующих парламентских выборов будет позиция парламентского большинства, которую я поддержу, и это соглашение будет аннулировано", - сказал он.

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Додон напомнил, что соглашение об ассоциации с ЕС "не дало никаких плюсов" экономике Молдавии. "Мы потеряли российский рынок, и, как это ни странно, наши объемы экспорта в Евросоюз тоже упали. Мы ничего не получили от подписания этого соглашения", - заключил президент.

Следующие парламентские выборы в Молдавии должны пройти в 2018 году. По мнению наблюдателей, они кардинально изменят расклад сил в законодательном органе. Последние социологические опросы показали, что лидерам проевропейских партий не доверяет больше 80% населения. Это связывают с тем, что их правление ознаменовалось кризисом в экономике, серией политических и коррупционных скандалов, резким падением уровня жизни.

Наблюдатель ЕврАзЭС

Как сообщил президент Молдавии, его страна планирует стать наблюдателем в Евразийском экономическом союзе (ЕврАзЭС).

"Сегодня утром встречался с руководством Евразийской экономической комиссии. Сегодня я выступил с инициативой о подписании рамочного меморандума о сотрудничестве с ЕврАзЭС. Мы договорились, что в ближайшие недели мы начнем консультации, чтобы в ближайшие месяцы такой меморандум подписать... Я попросил Владимира Владимировича рассмотреть возможность, чтобы Молдова стала наблюдателем в Евразийской экономической комиссии, в ЕврАзЭс", - сказал Додон.

Решение проблем в Приднестровье

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Игорь Додон также надеется, что Россия окажет активное содействие в вопросах урегулирования в Приднестровье. "Приднестровье - это часть республики Молдова... Я очень надеюсь, что при активном участии и наших стратегических партнеров из Российской Федерации мы продвинемся в решении тех проблем, с которыми сталкиваются жители обоих берегов Днестра", - сказал он.

Как отметил Додон, Молдавия "выучила уроки и ошибки начала двухтысячных годов", касающиеся решения приднестровской проблемы. "Я уверен, что эти ошибки мы больше повторять не будем и будем двигаться вперед", - отметил молдавский президент.

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