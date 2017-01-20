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CNN: Трамп в первый день президентства может подписать несколько указов

Международная панорама
20 января, 1:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
Тематика документов может касаться программы Obamacare, борьбы с террористами и противодействия нелегальной иммиграции
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НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Избранный президент США Дональд Трамп сразу после церемонии инаугурации может подписать несколько "значимых" указов. Об этом сообщила телекомпания CNN.

"Мы подпишем кое-какие документы сразу после инаугурационной речи, чтобы приступить к делу", - сказал Трамп на состоявшейся в Вашингтоне встрече с группой сторонников, упомянув, что документы будут "значимыми".

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Шон Спайсер, выдвинутый Трампом на пост пресс-секретаря Белого дома, на встрече с журналистами в тот же день сообщил, что избранный глава государства планирует подписать ряд президентских распоряжений, однако отметил при этом, что "все еще решается вопрос о том, какие документы он подпишет в пятницу, а какие - в следующий понедельник или во вторник".

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По сообщению CNN, ранее советники Трампа указывали, что после вступления на пост президента он может подписать документы по организационным вопросам, но не исключили и возможности того, что указы будут политическими. Советники готовятся к тому, что объявления будут сделаны по целому спектру вопросов - 20 января, в выходные дни или в начале будущей недели, отметила телекомпания.

Она уточнила при этом, что они могут касаться программы медицинского страхования Obamacare, борьбы с ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ), борьбы с нелегальной иммиграцией или деятельности лоббистов.

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