CNN: Трамп в первый день президентства может подписать несколько указов

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НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Избранный президент США Дональд Трамп сразу после церемонии инаугурации может подписать несколько "значимых" указов. Об этом сообщила телекомпания CNN.
"Мы подпишем кое-какие документы сразу после инаугурационной речи, чтобы приступить к делу", - сказал Трамп на состоявшейся в Вашингтоне встрече с группой сторонников, упомянув, что документы будут "значимыми".
Шон Спайсер, выдвинутый Трампом на пост пресс-секретаря Белого дома, на встрече с журналистами в тот же день сообщил, что избранный глава государства планирует подписать ряд президентских распоряжений, однако отметил при этом, что "все еще решается вопрос о том, какие документы он подпишет в пятницу, а какие - в следующий понедельник или во вторник".
По сообщению CNN, ранее советники Трампа указывали, что после вступления на пост президента он может подписать документы по организационным вопросам, но не исключили и возможности того, что указы будут политическими. Советники готовятся к тому, что объявления будут сделаны по целому спектру вопросов - 20 января, в выходные дни или в начале будущей недели, отметила телекомпания.
Она уточнила при этом, что они могут касаться программы медицинского страхования Obamacare, борьбы с ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ), борьбы с нелегальной иммиграцией или деятельности лоббистов.