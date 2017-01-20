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Толпа мешала лидеру демократов Сената США выступать на инаугурации Трампа

Международная панорама
20 января, 21:18 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Из-за неодобрения толпы Чак Шумер на несколько секунд даже прервал свою речь. Публика положительно отреагировала только на его финальное высказывание: "Наши лучшие дни еще впереди"
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ВАШИНГТОН, 20 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Люди, собравшиеся у Капитолия, где в пятницу прошла инаугурация президента Дональда Трампа, мешали произносить речь лидеру демократов в Сенате Конгресса США Чаку Шумеру, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Свое выступление, предварявшее церемонию, он начал со слов о неспокойных временах, которые переживает страна. После этого со стороны главного бульвара Вашингтона - Национального молла, где стояли сотни тысяч людей, раздался гул неодобрения. Шумер даже на несколько секунд прервал речь. В этот момент сотрудники полиции начали ходить между рядами приглашенных, высматривая тех, кто слишком активно выражал свое недовольство.

Выступление Шумер все же завершил, несмотря на то, что шум несколько раз поднимался вновь, в особенности когда он говорил о разнообразии американского общества. Публика положительно отреагировала лишь на одно, финальное высказывание сенатора: "Наши лучшие дни еще впереди".

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