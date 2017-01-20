Толпа мешала лидеру демократов Сената США выступать на инаугурации Трампа

Международный союз биатлонистов даст оценку докладу МакларенаСпорт 21 января, 1:15
Трамп ненадолго покинул лимузин и поприветствовал своих сторонниковМеждународная панорама 21 января, 0:50
Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по гандболуСпорт 21 января, 0:45
Звездный уик-энд Континентальной хоккейной лиги стартует в УфеСпорт 21 января, 0:17
Съезд "Единой России" переизберет руководящие органы партииПолитика 21 января, 0:17
Инженерные войска России: 316 лет безупречной службыАрмия и ОПК 21 января, 0:01
Надежда есть: спасатели продолжают поиски выживших после схода лавины на отель в ИталииПроисшествия 20 января, 23:46
Писарев, Бородюк и Карпин претендуют на пост главного тренера сборной БелоруссииСпорт 20 января, 23:38
Мозякин: такого хоккеиста, как Александр Радулов, в отечественном хоккее не хватаетСпорт 20 января, 23:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 20 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Люди, собравшиеся у Капитолия, где в пятницу прошла инаугурация президента Дональда Трампа, мешали произносить речь лидеру демократов в Сенате Конгресса США Чаку Шумеру, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Свое выступление, предварявшее церемонию, он начал со слов о неспокойных временах, которые переживает страна. После этого со стороны главного бульвара Вашингтона - Национального молла, где стояли сотни тысяч людей, раздался гул неодобрения. Шумер даже на несколько секунд прервал речь. В этот момент сотрудники полиции начали ходить между рядами приглашенных, высматривая тех, кто слишком активно выражал свое недовольство.
Выступление Шумер все же завершил, несмотря на то, что шум несколько раз поднимался вновь, в особенности когда он говорил о разнообразии американского общества. Публика положительно отреагировала лишь на одно, финальное высказывание сенатора: "Наши лучшие дни еще впереди".