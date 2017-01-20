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Министр нацбезопасности США отсутствовал на инаугурации Трампа из предосторожности

Международная панорама
20 января, 21:20 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Джей Джонсон должен был обеспечить преемственность власти в случае так называемой катастрофической атаки на Капитолийский холм
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ВАШИНГТОН, 20 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Уходящий министр национальной безопасности США Джей Джонсон в пятницу отсутствовал на торжественной церемонии вступления в должность 45-го американского президента Дональда Трампа в целях предосторожности. Об этом сообщили журналистам в аппарате Белого дома.

Джонсон должен был обеспечить преемственность власти в случае так называемой катастрофической атаки на Капитолийский холм, где состоялась инаугурация Трампа. Речь идет о стандартной процедуре правительства и правоохранительных органов США.

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