Министр нацбезопасности США отсутствовал на инаугурации Трампа из предосторожности

ВАШИНГТОН, 20 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Уходящий министр национальной безопасности США Джей Джонсон в пятницу отсутствовал на торжественной церемонии вступления в должность 45-го американского президента Дональда Трампа в целях предосторожности. Об этом сообщили журналистам в аппарате Белого дома.

Джонсон должен был обеспечить преемственность власти в случае так называемой катастрофической атаки на Капитолийский холм, где состоялась инаугурация Трампа. Речь идет о стандартной процедуре правительства и правоохранительных органов США.