CNN: над Нью-Йорком замечен самолет с плакатом против Трампа "Мы превзошли его числом"

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Самолет с транспарантом "Мы превзошли его числом! Сопротивляйтесь!" пролетел над Нью-Йорком непосредственно перед тем, как Дональд Трамп принял присягу, став 45-м президентом США. Как сообщила телекомпания CNN, снимок с изображением привязанного тросами к самолету транспранта разместил в интернете житель штата Нью-Джерси Алекс Веллерштейн.

Пока не установлено, кто именно арендовал воздушное судно и установил баннер. СМИ предполагают, что речь идет о сторонниках экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая уступила Трампу на всеобщих выборах 8 ноября 2016 года.

Известно, что Клинтон, несмотря на поражение на выборах, опередила республиканца по числу проголосовавших за нее избирателей более чем на 2,8 млн голосов. Эти цифры, однако, не имеют решающего значения. По существующей в США более 200 лет системе непрямых выборов двух высших должностных лиц - президента и вице-президента - американские граждане голосуют не за самого президента, а за коллегию выборщиков.

Эти делегаты определяются в каждом штате единым списком по мажоритарной системе относительного большинства. Кандидат от той партии, чей список набрал наибольшее число голосов, "забирает" всех выборщиков от данного штата.

Затем выборщики, согласно конституции, обязаны собраться в столицах своих штатов и провести голосование в первый понедельник после второй среды декабря. В этот раз голосование прошло 19 декабря. 6 января Конгресс США на совместном заседании обеих палат подвел итоги президентских выборов, официально объявив их победителем Трампа. 304 голоса выборщиков были поданы за него и 227 - за Клинтон.