СБ ООН осудил разрушение древнего театра Пальмиры террористами ИГ

ООН, 20 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совет Безопасности ООН осуждает разрушение террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) тетрапилона и части древнего театра в Пальмире, а также другие "варварские теракты", совершенные боевиками. Об этом заявил в пятницу журналистам председательствующий в СБ в январе шведский дипломат Олаф Скуг по итогам закрытой встречи по ситуации в Сирии.

По его словам, члены Совбеза "решительно осудили продолжающиеся варварские теракты ДАИШ (арабское название ИГ) в Сирии, включая уничтожение культурного наследия, такого как части римского амфитеатра в Пальмире, включенного список наследия ЮНЕСКО".

Ранее в пятницу ЮНЕСКО подтвердила уничтожение тетрапилона и части авансцены древнего театра Пальмиры. "Эти преднамеренные разрушения являются новым военным преступлением и огромной потерей для сирийского народа и всего человечества", - заявила генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова.

Пальмира была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1980 году, с 2013 года объект внесен в список Всемирного наследия, находящегося под угрозой. Тетрапилон Пальмиры располагался вблизи центрального перекрестка древнего города вдоль улицы с колоннадой. Он свидетельствовал о величии эпохи (около 270 года н. э.), в которую царица Зенобия достигла апогея своей власти.

Театр Пальмиры, датируемый II веком н. э., был возведен в центре городской площади. В распоряжении ЮНЕСКО оказались спутниковые снимки, которые свидетельствуют о повреждениях у его ранее находившейся в хорошем состоянии стены авансцены, украшенной расположенными поочередно десятью изогнутыми и девятью прямоугольными нишами.