Дональд Трамп примет Терезу Мэй в Вашингтоне на следующей неделе

ВАШИНГТОН, 22 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент США Дональд Трамп примет премьер-министра Великобритании Терезу Мэй в Вашингтоне на следующей неделе. Об этом сообщил в субботу вечером журналистам пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"В четверг наш президент примет своего первого иностранного гостя, когда в Вашингтон в пятницу приедет премьер-министр Тереза Мэй", - сказал пресс-секретарь. Таким образом, точная дата визита неизвестна.

Кроме того, по словам Спайсера, в беседе президента США с его мексиканским коллегой "обсуждался визит по вопросам торговли, иммиграции и безопасности, который состоится 31" января.