Дональд Трамп примет Терезу Мэй в Вашингтоне на следующей неделе

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ВАШИНГТОН, 22 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент США Дональд Трамп примет премьер-министра Великобритании Терезу Мэй в Вашингтоне на следующей неделе. Об этом сообщил в субботу вечером журналистам пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
"В четверг наш президент примет своего первого иностранного гостя, когда в Вашингтон в пятницу приедет премьер-министр Тереза Мэй", - сказал пресс-секретарь. Таким образом, точная дата визита неизвестна.
Кроме того, по словам Спайсера, в беседе президента США с его мексиканским коллегой "обсуждался визит по вопросам торговли, иммиграции и безопасности, который состоится 31" января.