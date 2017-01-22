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Дональд Трамп примет Терезу Мэй в Вашингтоне на следующей неделе

Международная панорама
22 января, 2:31 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Точная дата визита британского премьера в США неизвестна
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ВАШИНГТОН, 22 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент США Дональд Трамп примет премьер-министра Великобритании Терезу Мэй в Вашингтоне на следующей неделе. Об этом сообщил в субботу вечером журналистам пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"В четверг наш президент примет своего первого иностранного гостя, когда в Вашингтон в пятницу приедет премьер-министр Тереза Мэй", - сказал пресс-секретарь. Таким образом, точная дата визита неизвестна.

Кроме того, по словам Спайсера, в беседе президента США с его мексиканским коллегой "обсуждался визит по вопросам торговли, иммиграции и безопасности, который состоится 31" января.

Смотрите также

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FT: Мэй и Трамп обсудят новое торговое соглашение между Великобританией и США
Telegraph: встреча Мэй и Трампа может состояться уже на следующей неделе

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Персоны
Мэй, Тереза Спайсер, Шон Трамп, Дональд
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