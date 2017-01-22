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Вооруженная оппозиция Сирии считает основной площадкой урегулирования контакты в Женеве

Международная панорама
22 января, 15:12 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 22, января. /ТАСС
Источник в делегации оппозиции также пояснил, что отсутствие политического руководства в Астане ограничивает формат переговоров
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АСТАНА, 22 января. /ТАСС/. Вооруженная сирийская оппозиция на переговорах в Астане рассматривает в качестве основной площадки урегулирования переговоры под эгидой ООН в Женеве. Об этом ТАСС сообщил  источник в делегации оппозиции.

"Мы согласились участвовать в переговорах в Астане, но считаем основным путем к урегулированию переговоры под эгидой ООН в Женеве, поскольку там представлено политическое руководство", - сказал он.

Собеседник пояснил, что отсутствие политического руководства в Астане ограничивает формат переговоров. "Мы не можем полностью согласиться с таким решением", - сказал он.

Переговоры по Сирии в Астане между правительством и вооруженной оппозицией пройдут 23-24 января. В них также участвуют делегации РФ, Ирана, Турции, США и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

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