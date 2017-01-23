Вальс назвал программу его соперника на праймериз Амона нереалистичной

ПАРИЖ, 23 января. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Экс-премьер Франции Манюэль Вальс считает программу своего главного соперника на праймериз правящей Соцпартии Бенуа Амона нереалистичной. Об этом он заявил в воскресенье после подведения первых итогов голосования.

"Я рад, что во втором туре мне придется противостоять Бенуа Амону, - заявил Вальс. - Это позволит мне доказать, что я призываю к ответственной политике перед лицом нереалистичных обещаний (Амона)".

Вопреки прогнозам, Вальс, считавшийся фаворитом предвыборного марафона, оказался лишь вторым по итогам первого тура праймериз. Он набрал около 31% голосов. В то же время бывший министр образования Амон, покинувший правительство сразу после прихода в Матиньонский дворец Вальса, оказался лидером голосования. В его поддержку выступили 36% избирателей.

Примечательно, что лидерство Амону удалось вырвать буквально в последние несколько недель. В ходе телевизионных дебатов, предшествовавших праймериз, именно он нередко вызывал наибольшие симпатии у французских избирателей.

Среди основных положений программы Амона - введение во Франции уже в 2017 году "универсального дохода". По сути речь идет о социальной дотации в размере €750, которая придет на смену пособию по безработице и ряду других пособий. Амон считает, что государство в состоянии выплачивать такую сумму всем желающим, причем даже не заставляя их работать, а лишь содействуя их труду в рамках той или иной неправительственной организации. Это предложение вызвало большой интерес во французском обществе и стало едва ли не главной темой обсуждения.

"Эта мера не может быть профинансирована из бюджета", - убежден, в свою очередь, Вальс, на протяжении последних двух лет возглавлявший правительство.

Примечательно, что другой видный участник праймериз Соцпартии Арно Монтебур, набравший около 18% голосов, уже выразил свою поддержку Амону и призвал французов голосовать за него во втором туре, который пройдет 29 января.