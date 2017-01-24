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Источник: Де Мистура проведет раздельные консультации с правительством и оппозицией Сирии

Международная панорама
24 января, 9:26 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 24, января. /ТАСС
Сначала спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии встретится с правительственной делегацией
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АСТАНА, 24 января. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура в ближайшее время проведет встречи с делегациями правительства и оппозиции арабской страны в рамках непрямых переговоров в Астане. Об этом ТАСС сообщил источник, осведомленный о ходе консультаций.

По его информации, сначала состоится встреча де Мистуры с делегацией сирийского правительства.

Делегация оппозиции последней прибыла в отель Rixos, где проходят переговоры. Представители остальных сторон собрались здесь ранее для подготовительной работы.

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Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане
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Де Мистура, Стаффан
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