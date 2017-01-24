Палестина требует международной реакции на планы строительства израильских поселений

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МОСКВА, КАИР, 24 января. /ТАСС/. Руководство Палестины призвало мировое сообщество к немедленным действиям в ответ на заявление властей Израиля о строительстве 2,5 тыс. единиц жилья на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает Agence France-Presse.
"Международное сообщество должно немедленно призвать Израиль к ответу", - заявил агентству генеральный секретарь Исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Арикат. Он связал смелое решение властей еврейского государства с инаугурацией президента США Дональда Трампа, известного своей произраильской позицией.
Строительство Израилем нового жилья будет иметь серьезные последствия и породит еще больше экстремизма и террора. Об этом заявил официальный представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейна.
"Такие шаги демонстрируют неуважение к международному сообществу, они порицаемы и неприемлемы и будут иметь последствия, - сказал он. - Это решение станет препятствием для любых попыток восстановить стабильность, будет способствовать распространению экстремизма и терроризма, а также сведет на нет усилия любой стороны по выстраиванию процесса, который привел к миру и безопасности". По словам палестинского политика, действия Израиля - "это вызов, провокация и пренебрежение по отношению к арабскому миру и международному сообществу".
Руководство Израиля разрешило строительство 2,5 тыс. единиц жилья на Западном берегу Иордана, который в ООН считается оккупированной Израилем территорией. Решение было принято несмотря на принятую 23 декабря СБ ООН резолюцию с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских землях.